Asturias gritará "No a las guerras" desde Gijón: día, hora y sitio para la protesta

Cuarenta entidades unidas en Asturias por la paz animan la movilización con la mirada puesta en Palestina

Mientras de las entidades convocantes y ediles de PSOE, IU y Podemos ante el Ayuntamiento de Gijón.

El Día Mundial de la Paz se conmemora cada 21 de septiembre desde que lo aprobara la asamblea general de las Naciones Unidas en 1982. Esta vez el entramado asociativa asturiano lo celebrará con una gran manifestación a desarrollar este domingo en Gijón. La cita es a las 12.30 horas de la mañana en el paseo de Begoña para iniciar una ruta que les llevará hasta el Puerto Deportivo.

Bajo el lema global "No a las guerras" pero con la mirada puesta en la franja de Gaza la movilización ha sido convocada desde Asturias por la paz, un movimiento pacifista que aglutina a unas cuarenta entidades de toda Asturias. La marcha se presentó públicamente en el Ayuntamiento de Gijón con la participación de PSOE, IU y Podemos a través de Marina Pineda, Javier Suárez Llana y Olaya Suárez, respectivamente.

Cartel de la convocatoria. / R. V.

"Es una manifestación por la paz y contra las guerras pero con un núcleo central que es el estado sionista de Israel. No solo ha atacado al pueblo palestino. Ha atacado a Irán, a Irak, al Líbano, a Egipto... ¿A quien no ha atacado? En estos momentos es el peligro mundial para la paz", denunció Javier Arjona, de Soldepaz Pachakuti, que compartió el llamamiento a participar en la manifestación con Claudia Lera, presidenta del Consejo de la Juventud del Principado de Asturias, Claudia Lera, Úrsula Szalata, de Comisiones Obreras.

Szalata reivindicó la necesidad de fijar posición y decidir en que parte de la historia se quiere estar "ante una situación sin precedentes como es el extermino y masacre del pueblo palestino". Aunque el foco está puesto en Palestina no se quieren olvidar el resto de las guerras activas. "Entre 30 y 40 según quien las cuente", matizó Arjona.

