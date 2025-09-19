Las calles a Xosefa Xovellanos y a Sergio Marqués salen a consulta pública

A consulta pública hasta el próximo día 8 de octubre somete el Ayuntamiento de Gijón la decisión de cambiar el nombre de dos calles de la ciudad: la calle Salamanca, en el barrio de Cimavilla, que pasará a llevar el nombre de quien fuera el quinto presidente del Principado, Sergio Marqués, y la calle La Argandona, que sin perder esa denominación pasará a incluir el nombre de Xosefa Xovellanos, la escritora a quien se rinde tributo y a la que solo se la identificaba con el sobrenombre que recibía por el apellido de su marido.

El reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico del Ayuntamiento impone 15 días de consulta pública previa al cambio de nominación cuando afecte a a nombres preexistentes. Esas dos consultas públicas se activaban ayer a través de sendas resoluciones de Alcaldía, firmadas por Carmen Moriyón. La consulta se hace a través de la sede electrónica municipal.

La elección de la calle Salamanca para Sergio Marqués, fallecido en 2012, tiene que ver con el hecho de que allí tiene su sede el Consejo Consultivo, la única institución de rango estatutario del Principado que se asienta fuera de Oviedo. El Consejo Consultivo ha dado su visto bueno al cambio que no tendrá mayor impacto ya que los dos inmuebles vecinos están deshabitados.

En la propuesta municipal se reivindica que conceder el nombre de la calle al abogado y político gijonés, solicitada por varios colectivos, "es reconocer la relevancia histórica de quien protagonizó el primer cambio político en la Asturias democrática, rendir tributo a un estilo de gobierno basado en el respeto, la prudencia y el diálogo y mantener viva la memoria de un gijonés que dedicó su vida al servicio público".

En el caso del cambio a Xosefa Xovellanos "La Argandona" el antecedente es un acuerdo plenario en enero de 2024 a partir de una iniciativa presentada por IU y que resultó aprobada por mayoría. De esa decisión se dio cuenta a los consejos de distrito tanto del Centro como de El Llano. Se mantiene "La Argandona" para intentar minimizar los problemas que el cambio de nombre le pueda traer a los actuales vecinos. El reconocimiento, con su nombre y su apellido, a la escritora nacida en Gijón el 4 de junio de 1745 se suma en este cambio busca también avanzar en la visibilización de las mujeres en el callejero gijonés.

Estos cambios se suman a las nuevas incorporaciones al callejero. Hoy mismo se inaugura en La Arena la placa que ubica los jardines del periodista José Antonio Rodríguez Canal.