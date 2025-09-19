CC OO e IU afean la política de congelación de los tributos

Los representantes de CCOO en los consejos de administración de Emtusa, Emulsa y EMA no votarán a favor de sus presupuestos para 2026. Un voto que no es tanto un rechazo a los proyectos e inversiones que se definen como una forma de visibilizar el rechazo del sindicato a la política fiscal del gobierno local de Foro y PP que ha apostado por una congelación general de impuestos, tasas y precios públicos para el año que viene. Para Jorge Espina, secretario general de la organización sindical en Gijón, "congelar sus ingresos es el camino más corto para llegar a una privatización de las empresas municipales". Un temor que compartió con el portavoz municipal de IU, Javier Suárez Llana, tras una reunión de trabajo compartida. Llana criticó al gobierno local por "visión cortoplacista de los ingresos municipales y no, no es posible hacer más con menos, y ya lo estamos viendo".