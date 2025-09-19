El centro de salud de Montevil celebra sus 20 años
N. M. R.
Montevil
El centro de salud de Roces-Montevil celebrará hoy su 20.º aniversario con una amplia oferta de actividades. A las 10.00 horas dará comienzo una marcha saludable que partirá desde el centro de salud. Posteriormente, hasta las 14.00 horas, se desarrollarán las actividades y talleres en el Centro Municipal Integrado Pumarín Gijón Sur y el parque Antonio Ortega.
La programación de esta celebración incluye talleres sobre primeros auxilios, movilidad funcional, alimentación saludable y salud emocional. Además, habrá una actividad mensual a lo largo del próximo año que se centrará en un tema concreto.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Un menor detenido por apuñalar a una joven, también menor, en un parque de Gijón
- Luto en la abogacía por Cristino Abel Díaz y Marta Felgueroso
- Patadas a los coches, intento de agresión... así fue la intervención policial en Gijón por un hombre borracho en plena calle
- Los planes para El Natahoyo activan su vida comercial: 'Tiene un gran potencial
- Gijón, tierra de 'influencers': 'Hasta que no te pones con las redes sociales, no te das cuenta del impacto que tienen
- El edificio de Manuel del Busto en Cabrales luce nueva fachada
- El Llano celebra el inicio de la obra del el parque de La Serena: 'Era necesaria
- El Chaflán se despide de sus clientes 'con la mochila cargada de abrazos y buenos momentos