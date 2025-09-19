El centro de salud de Montevil celebra sus 20 años

El centro de salud de Roces-Montevil celebrará hoy su 20.º aniversario con una amplia oferta de actividades. A las 10.00 horas dará comienzo una marcha saludable que partirá desde el centro de salud. Posteriormente, hasta las 14.00 horas, se desarrollarán las actividades y talleres en el Centro Municipal Integrado Pumarín Gijón Sur y el parque Antonio Ortega.

La programación de esta celebración incluye talleres sobre primeros auxilios, movilidad funcional, alimentación saludable y salud emocional. Además, habrá una actividad mensual a lo largo del próximo año que se centrará en un tema concreto.