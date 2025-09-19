Podemos critica el mal acabado de varias obras

Olaya Suárez, portavoz del grupo municipal de Podemos, solicitará hoy en la comisión de Urbanismo al gobierno que se tomen medidas sobre las obras mal rematadas en la avenida Pablo Iglesias y la calle Cataluña. Suárez también llevará a la comisión iniciativas que tienen que ver con la suciedad que se aprecia en distintos estanques en los parques y el mal estado del aparcamiento multimodal de La Calzada. Su petición para ese aparcamiento es que se repare y se exija una solución a largo plazo a la empresa que ejecutó la obra.