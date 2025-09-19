El FICX y el Festival de San Sebastián reeditan su alianza, que traerá a Gijón los últimos filmes de Lucrecia Martel y Claire Denis

El Festival Internacional de Cine de Gijón (FICX) y el Festival Internacional de Cine de San Sebastián refuerzan su alianza estratégica un año más a través de la sección Crossroads, que este año permitirá ver en Asturias los últimos trabajos de Lucrecia Martel y Claire Denis, autoras claves en la hiostria del festival asturiano. Esta iniciativa conjunta entre Gijón y San Sebastián nació en 2018 con la vocación de sumar fuerzas, funcionando como un puente cultural indispensable en el circuito. El espíritu de Crossroads pasa por romper con el mito de la rivalidad entre certámenes en favor de maximizar, en lo posible, la circulación a las películas, garantizando que el mejor cine de autor encuentre nuevas pantallas y amplifique su eco.

Gracias a este espacio común de encuentro y cooperación, el público de Gijón tiene el privilegio de disfrutar de una cuidada selección de obras imprescindibles recién presentadas en el SSIFF. La programación de este año, que reúne a cuatro de las voces más potentes y aclamadas del cine contemporáneo, es el ejemplo perfecto de esta filosofía.

Fotograma de "Nuestra Tierra" / FICX

Una de ellas es la argentina Lucrecia Martel, con un universo denso y enigmático que la ha consolidado como una voz fundamental de nuestro tiempo gracias a su presencia habitual en la selección oficial de festivales como Cannes, Berlín o Venecia. El FICX dedicó en 2008 a la figura de Martel la que fue su primera retrospectiva en España incluyendo los títulos "La ciénaga", "La niña santa" o "La mujer sin cabeza". En aquella ocasión el Festival le dedicó también la publicación del libro "La propia voz, el cine sonoro de Lucrecia Martel", coordinado por Marcelo Panozzo. La cineasta argentina vuelve a Gijón tras estrenar mundialmente en Venecia su contundente nuevo filme, "Nuestra tierra". La película reconstruye el asesinato de Javier Chocobar, líder de la comunidad indígena de Chuschagasta, a manos de un terrateniente en 2009. El crimen fue grabado en vídeo, pero el juicio tardó nueve años en llegar, un tiempo durante el cual los asesinos permanecieron en libertad.

Fotograma de "The Fence" / FICX

Otra autora que regresa es Claire Denis, cuyo nuevo y esperado trabajo, "The Fence", recalará en Gijón después de competir por la Concha de Oro en San Sebastián. Su estatus como figura capital del cine de autor se refrenda con galardones del máximo nivel, como el Gran Premio del Festival de Cannes por "Stars at Noon", el Oso de Plata a la Mejor Dirección en Berlín por "Fuego", el Leopardo de Oro en Locarno por "Nénette et Boni" o el Premio FIPRESCI en la propia cita donostiarra con "High Life", película que formó a su vez formó parte de la sección Crossroads en 2018. También fue homenajeada en Gijón en 2005 con una retrospectiva integral y la publicación del libro "Claire Denis: Fusión Fría", coordinado por Álvaro Arroba. El nuevo filme de Denis, una adaptación de la obra teatral "Black Battles with Dogs" de Bernard-Marie Koltès, se conforma como un claustrofóbico e intenso thriller ambientado en una obra en construcción en África Occidental. La trama, protagonizada por Matt Dillon, Tom Blyth e Isaach De Bankolé, se desata cuando el hermano de un trabajador fallecido en un accidente se presenta para reclamar el cuerpo. Este hecho inicia una espiral de tensión sobre la desigualdad racial, la explotación y la masculinidad contemporánea.

Angelina Jolie en "Couture" / FICX

El tercer título seleccionado en Crossroads permitirá disfrutar de la interpretación de la ganadora de un "Oscar" Angelina Jolie, protagonista de "Couture". La cinta es un viaje al corazón de la alta costura parisina de la mano de la directora y guionista Alice Winocour. Reconocida con el Premio César al Mejor Guion Original por "Mustang" y con el Premio Especial del Jurado en San Sebastián por "Proxima", Winocour competirá de nuevo por la Concha de Oro en el SSIFF con este film. Junto a Jolie figura un verdadero quién es quién del cine francés, incluyendo a Louis Garrel y Vincent Lindon. "Couture" es la primera película de ficción rodada en el interior de los talleres de Chanel y entrelaza los destinos de varias mujeres que buscan tomar el control de sus vidas en un mundo que, bajo su elegante superficie, mide y monetiza sus cuerpos.

Fotograma del filme "Un poeta" / FICX

Cierra el programa el cineasta colombiano Simón Mesa Soto, con una trayectoria ascendente que lo ha consolidado como uno de los nuevos talentos del cine lationamericano desde que se alzara con la Palma de Oro al Mejor Cortometraje en Cannes con "Leidi". Tras regresar a Cannes con su ópera prima, su nueva película, "Un poeta", se consagró en la última edición del festival francés al alzarse con el Premio Especial del Jurado de la sección Un Certain Regard. El filme, que participará en la sección Horizontes Latinos del Festival de San Sebastián y será además la candidata de su país para los "Oscars" de 2026, es una tragicomedia rodada en 16mm. Su trama, tan divertida como opresiva, se centra en un poeta que en su momento fue una joven promesa y ahora se aferra a la obstinación de su arte, conformando un exorcismo personal del propio director sobre la precariedad y la ensoñación del artista.