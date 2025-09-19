Gijón colabora en la celebración del festival aéreo de Salou

El edil de Relaciones Institucionales, Jorge González-Palacios, y el coordinador del Festival Aéreo de Gijón, Diego Losada, han colaborado con el Ayuntamiento de Salou en la celebración de su festival aéreo, que tiene lugar este fin de semana. Ambos se reunieron ayer con el alcalde de Salou, Pere Granados, quien les agradeció su asesoramiento en planes de emergencia, prevención y seguridad.

"Han conseguido recuperar la ‘Festa al Cel’ realizando un esfuerzo organizativo y económico muy importante y estamos encantados de poder ayudar en lo que podamos”, destacó González-Palacios, quien este fin de semana mantendrá contacto con representantes del Ejército del Aire y del Espacio, con diferentes patrullas militares y con pilotos civiles para confeccionar la parrilla de participantes del próximo año, que se celebrará el 26 de julio de 2026.