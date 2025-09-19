Gijón colabora en la celebración del festival aéreo de Salou
"Estamos encantados de poder ayudar en lo que podamos”, afirma González-Palacios
N. M. R.
El edil de Relaciones Institucionales, Jorge González-Palacios, y el coordinador del Festival Aéreo de Gijón, Diego Losada, han colaborado con el Ayuntamiento de Salou en la celebración de su festival aéreo, que tiene lugar este fin de semana. Ambos se reunieron ayer con el alcalde de Salou, Pere Granados, quien les agradeció su asesoramiento en planes de emergencia, prevención y seguridad.
"Han conseguido recuperar la ‘Festa al Cel’ realizando un esfuerzo organizativo y económico muy importante y estamos encantados de poder ayudar en lo que podamos”, destacó González-Palacios, quien este fin de semana mantendrá contacto con representantes del Ejército del Aire y del Espacio, con diferentes patrullas militares y con pilotos civiles para confeccionar la parrilla de participantes del próximo año, que se celebrará el 26 de julio de 2026.
- Un menor detenido por apuñalar a una joven, también menor, en un parque de Gijón
- Luto en la abogacía de Gijón por la muerte de Cristino Abel Díaz y Marta Felgueroso
- Patadas a los coches, intento de agresión... así fue la intervención policial en Gijón por un hombre borracho en plena calle
- Así es la nueva fachada del emblemático edificio de Manuel del Busto en pleno centro de Gijón
- El Llano celebra el inicio de la obra del el parque de La Serena: 'Era necesaria
- El lamento de los vecinos de la zona oeste de Gijón por el vial de Jove: 'Nadie nos dice nada
- El Chaflán se despide de sus clientes 'con la mochila cargada de abrazos y buenos momentos
- El menor que apuñaló a una joven en un parque de Gijón queda en libertad vigilada