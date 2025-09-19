Gijón disfruta de "Rincones y recovecos" en la Laboral

Numerosos grupos de amigos y familias se acercaron esta tarde a Laboral Ciudad de la Cultura para disfrutar de las distintas actividades que ofrece el festival "Rincones y recovecos". Tras la inauguración del jueves en la Ciudadela de Celestino Solar, todos los actos se realizaron hoy en la Laboral.

Uno de los atractivos con los que contaba la jornada era el estreno absoluto de "Lanterne, La linterna mágica", de la compañía navarra Pájaros Pintados, que estuvo en la carpa de Francis.

Esta cita llegará a su fin el sábado con una jornada repleta de citas que irán desde las 11.30 a las 21.30 horas. Habrá actividades en la plaza de la Laboral, el patio barroco, la carpa de Francis, la sala de pinturas, el espacio ESAD, la caja escénica, la "petit caravane", el patio corintio y la biblioteca de la Facultad "Jovellanos", así como en la cafetería de la Laboral. El precio de las actividades que no son gratuitas están entre los 4 y los 15 euros, aparte de los espectáculos con cena. Las entradas pueden ser adquiridas en la recepción de la Laboral, el centro de Información Turística de Asturias de Oviedo y a través de la web de la Laboral.