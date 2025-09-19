Gijón rinde homenaje a las trabajadores de Ike, "un ejemplo de lucha obrera"

"¿Tú también tienes problemas con las mangas?". Las icónicas camisas Ike, un emblema de Gijón, se promocionaban así en televisión hace ahora medio siglo. En el anuncio aparecían dos hombres muy bien vestidos e interesados en tener camisas "a medida", con distintos largos de manga. Tras ellos, sin embargo, está la verdadera historia de Ike, que es predominantemente femenina y que quedó escrita gracias a las decenas de trabajadoras que se manifestaron contra el cierre de la fábrica de esta marca, Confecciones Gijón, que bajó la persiana al inicio de los 90 y tras una campaña de protestas histórica. "Ike es mucho más que una marca de camisas; es un símbolo de modernidad y estilo, pero también de lucha obrera, dignidad y resistencia", explica Montserrat López Moro, edil de Cultura, cuya fundación municipal impulsa para este mes de octubre cuatro exposiciones y varias actividades paralelas en homenaje a Ike y a su plantilla.

La iniciativa nace bajo el nombre de "Moda con Historia" y es fruto de un trabajo inicial de las propias empleadas, que recopilaron documentación sobre la historia de la factoría, de la marca y de las protestas laborales. La Fundación Municipal de Cultura, según explica su director, Aitor Martínez Valdajos, se encargó después de "recoger el guante" y organizar un proyecto más ambicioso que culminará con un homenaje: el día 30 de octubre se colocará una placa conmemorativa de Confecciones Gijón en la calle Balmes.

Las protestas

El eslogan que encabeza el texto figura al inicio del vídeo promocional de "Moda con Historia". Justo después, sin embargo, aparece en pantalla una ráfaga de fotografías históricas. En ellas salen las trabajadoras enfrentándose a los agentes durante sus manifestaciones. "Nos decían en el Principado que no íbamos a tener nada que hacer, cuando nos empezamos a manifestar en los 80, porque como no éramos hombres no íbamos a poder volcar camiones y que no se nos iba a hacer caso. Pero hicimos una lucha bastante digna; estuvimos en todos los sitios. Teníamos una empresa y la queríamos sacar adelante. Éramos 275 trabajadoras", resume Charo López, una de las trabajadoras de Ike.

López empezó a trabajar en los años 60 en la fábrica, a punto de cumplir los 13 años, y encontró en Ike una especie de segunda familia. "Ese lazo luego te queda. Teníamos la familia en casa y otra en la empresa. A ellas les contabas tu vida, con ellas salías. Cuando se acabó todo mi hijo tenía nueve años y sentí que se acababa una parte de mi vida. Luego trabajé en más sitios, pero mis compañeras de trabajo de verdad fueron las de Ike", añade López, que defiende el "compañerismo" que reinó en la empresa en aquellos años.

Cuatro exposiciones

En esencia, "Moda con Historia" se desarrollará entre el 2 y el 31 de octubre y se articulará en cuatro muestras. Una llevará como título "Camisas Ike: el arte de vestir bien" y se centrará en el impacto de la marca en la moda de la época. Se expondrá en la Ciudadela Celestino Solar. Después, otras dos exposiciones, tituladas ambas como "Las descamisadas: historia de una lucha", contarán la movilización de las trabajadoras en contra del cierre de la empresa. Estarán disponibles en los centros municipales de El Coto y de El Llano. Por último, "Confecciones Gijón: más allá de Ike", resumirá la historia de la factoría en el Museo del Pueblo de Asturias. Al programa se sumarán a finales de mes, unos encuentros con expertos y trabajadoras y la colocación de la citada placa como colofón a la iniciativa.

Isolina Meana trabajó también en Ike. "Entré en el 62, con 16 años, y estuve hasta el final. Toda la vida", cuenta. La exempleada esperaba que esto de "Moda con Historia" fuese a ser "una cosa más sencilla" y no contaba con que la iniciativa fuese a presentarse en el patio del Antiguo Instituto entre prensa y autoridades. "Esto se salió de madre", se reía. Ella, no obstante, considera importante que la historia de las trabajadoras de Ike se conozca. "Trabajando allí, sobre todo al principio, estuvimos muy a gusto. Había buen ambiente. Hoy, como las empresas son de uno o de dos, eso ya es más difícil", recuerda la gijonesa.