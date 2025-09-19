El Hospital de Cabueñes se despide de siete residentes "valientes"

El salón de actos del Hospital Universitario de Cabueñes acogió este viernes el acto de despedida de siete residentes que acaban de finalizar su etapa de formación. En esta cita entrañable, la gerente del área sanitaria V, María Luisa Sánchez, y la directora del Hospital, Isabel González, destacaron que estos jóvenes que ahora arrancan una nueva etapa como especialistas llegaron a Cabueñes en plena segunda ola de la pandemia. "Sois una generación valiente y afortunada. Con el paso del tiempo os daréis cuenta de lo que os aportó aquella experiencia que vivisteis en primera línea. Para todos fue un reto sanitario y tenemos que agradecer vuestro compromiso asistencial", destacó Sánchez.

"Recuerden siempre la importancia del trabajo en equipo, ya que en sanidad nadie puede hacer nada sin los demás", agregó la gerente del área V. Por su parte, González resaltó la importancia de "seguir pensando siempre en el paciente, que es el objetivo y la razón por la que nos dedicamos a esta profesión tan maravillosa". En el acto también intervinieron la directora de Gestión de Cuidados y Enfermería, Isabel Prieto, y el jefe de estudios del Hospital, Arturo Martínez.

El acto de despedida de residentes llegó a su fin con la entrega de diplomas a Diego López y Sara Rodríguez, especialistas en Medicina Interna; Carlos Mateos, de Cirugía General; Ariadna Tobarra, de Cardiología; Julián Cabria, de Cirugía Ortopédica; Patricia Zamora, de Urología, y Teresa Ballarín, de Medicina Intensiva.