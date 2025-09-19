Luz verde a la nueva fase de obras en la Campa Torres
R. V.
Campa Torres
La Junta de Gobierno, que tuvo el martes su reunión ordinaria, volverá a reunirse hoy en una sesión extraordinaria para adjudicar las obras de la segunda fase del proyecto La Campa, que supone la puesta en valor con fines turísticos de los restos arqueológicos de las defensas y zona noroeste del castro de la Campa Torres. La urgencia viene dada por los plazos que se fijan al tener una subvención europea del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). La mesa de contratación propone a la UTE formada por Patrimonio Global y Patrimonio Inteligente, con un precio de un millón de euros.
