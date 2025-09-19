María Natividad Fidalgo, matrona y sexóloga: "Recuperar la sexualidad tras el cáncer es vivir una nueva adolescencia"

María Natividad Fidalgo Rodríguez (Santa Cristina de la Polvorosa, Zamora, 1974), además de llevar a cabo las labores de matrona en el Hospital de Cabueñes, también trabaja como sexóloga.

Por ello, ayer participó en la jornada sobre mujer y cáncer que impulsó la Asociación Contra el Cáncer en Gijón. En su charla, Fidalgo puso el foco en las claves de la sexualidad tras pasar por un proceso oncológico.

¿Cuántos años acumula como sexóloga?

Formé parte de Astursex (la Asociación Asturiana para la Educación Sexual) desde su fundación, allá por 2019. Antes ya estaba haciendo mediación juvenil con el Consejo de la Juventud porque, como enfermera comunitaria que soy, veía que había un campo que no se estaba tratando adecuadamente en toda la atención sanitaria. Entendía que en la sexualidad, que es una de las necesidades básicas, se generan muchos problemas que serían totalmente previsibles con una buena orientación, un buen consejo y una buena explicación a las personas para que puedan gestionar sus procesos. Viendo esa carencia, me formé como sexóloga y creo que eso me ha hecho mejor enfermera.

¿Cómo son esos problemas en los pacientes con cáncer?

Hay que tener en cuenta que no eres una persona con cáncer, sino una persona en cáncer, ya que eso se suma a toda una biografía que ya está transitada. En la vida buscamos una media naranja, pero, en realidad, deberíamos pensar que somos mandarinas llenas de gajos que me convierten en quien soy a través de mis aprendizajes y de mi mochila. Entonces, sabiendo que el cáncer es un hándicap horroroso que te desbarata todo, cuando te reconstruyes también tienes que reconstruirte como persona que es deseante, deseable y que va al encuentro y a la búsqueda de su placer y de su bienestar.

¿Cómo es la sexualidad tras el proceso oncológico?

Depende del proceso que hayas pasado. Mi experiencia personal, que es transitar un cáncer de mama, es que en un proceso de ese tiempo siempre se va a tener primero la urgencia, que es el riesgo vital. Eso hace que todo lo demás desaparezca, pero más tarde hay que ir recuperando lo demás, entre lo que se encuentra la orientación hacia el encuentro sexual y, primero, el bienestar de la persona.

¿De qué manera se logra dar esos pasos?

Para alcanzar el bienestar, primero tenemos que recuperar la sed de piel, el volver al abrazo, al contacto y a la caricia. En resumen, a recuperar un poco esos espacios en los que empiezas a sentir que ya estás bien cuando te dices a ti mismo: "Ya tengo derecho de volver a ser feliz, de volver a disfrutar y poder estar bien". Recuperar la sexualidad es como volver a disfrutar de una comida después de haber tenido mareos, vómitos y diarrea por estar con quimioterapia. Todo el mundo tiene esa parte entendida, pero a veces parece que el hecho de que te apetezca ir al encuentro y sentirte bien y placenteramente ya es pedir mucho.

¿Qué consejos lanza ante esas situaciones?

Que hay que querer vivir. No he pasado por un cáncer para dejar de vivir. Y vivir consiste en disfrutar, en disfrutarme, en compartirme y en compartir cosas, y que no solamente pasen los días. Entonces, el ir empezando a recuperar la sed de piel es esencial. Primero vas encontrándote cómodo en el abrazo y después se vive un proceso en el que de repente vas fantaseando con antelación. Entonces, ahí ves como que de repente todo vuelve a una nueva adolescencia, un redescubrimiento. Es una cuestión paulatina, porque nunca más vas a volver a ser quien eras después de un proceso, al igual que ocurre tras tener un hijo o sufrir un accidente de tráfico.

¿Nota que este sigue siendo un tema tabú?

Totalmente. A mí, como paciente, nadie me había hablado de sexualidad. Lo que pasa es que, como soy sexóloga y he pasado por el cáncer, quienes forman parte de mi entorno se han atrevido a preguntarme y acabas ayudando a otras personas a superar eso a través de la exploración y otros trabajos. Y no pienso callarme nunca. Agradezco mucho que la asociación añadiera esta cuestión en la jornada.

¿Cuál es la forma ideal de abordar estos casos?

Con el paciente y, si es posible, con él y su pareja. Son ambos los que tienen que reencontrar un nuevo equilibrio, una manera de expresarse y encontrar una comunicación que vaya desde el respeto y la comprensión. Hay que crear entornos de escucha, hablar de lo que hay y entender que hay cosas que hay que volver a entrenar y que existen elementos para beneficiar el estado de la piel tras un proceso quirúrgico.