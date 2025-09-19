La muestra de cine de patrimonio industrial de Gijón llega al Museo del Ferrocarril
El Incuna Film Fest llega a su fin el domingo
N. M. R.
La muestra de cine Incuna Film Fest, un evento enmarcado en las jornadas de patrimonio industrial de Incuna, llegaron este viernes al Museo del Ferrocaril con una proyección en bucle de las películas y documentales que se han presentado en esta edición.
La actividad del Incuna Film Fest continuará este sábado y domingo en el Museo del Ferrocarril, con proyecciones desde las 10.30 a las 19.00 horas.
