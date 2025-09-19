Pendás: "Es una apuesta clara por el derecho a la vivienda"

"Una apuesta clara por garantizar el derecho a la vivienda, reforzar la ayuda al alquiler y movilizar viviendas vacías con seguridad y garantía". Esa es la descripción que el edil popular Guzmán Pendás hizo del nuevo presupuesto de la Empresa Municipal de Vivienda, tras su aprobación en el consejo de administración. Las cuentas de Emvisa alcanzan para el próximo ejercicio los 7,6 millones, lo que supone un incremento del 9,16%. A inversiones como el impulso de nuevas viviendas sociales en La Calzada y Cimavilla va algo más de un millón de euros y en el presupuesto corriente destacan los 4,7 millones que se repartirán en ayudas. A este apartado se suma como novedad y con 400.000 euros el nuevo programa "Gijón confía alquilando".