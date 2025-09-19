Una piara de jabalíes se va de excursión por la Universidad Laboral de Gijón y el Parque Científico

Los jabalíes siguen campando por la ciudad, un problema para muchos vecinos de la zona rural y también para la seguridad. Cada vez se adentran más en la zona urbana y espacios concurridos, lo que supone un riesgo a pesar de que desde hace años se está intentando controlar su población en la ciudad.

En los últimos días circula de móvil en móvil una piara de jabalíes "de excursión" por el entorno de la Universidad Laboral y el Parque Científico y Tecnológico que sorprendió a muchos de los que se encontraban por los alrededores.

Hace solo una semanas, a primeros del mes de septiembre, la rotonda del Caballo, en Viesques, apareció destrozada por culpa de estos animales. Este problema de daños lo conocen bien y padecen desde hace años muchos vecinos de la zona rural que ven cómo los suidos entran en sus casas.