El plan del Piñole convence a Gesto y rebaja las dudas del Ateneo Obrero

Siguen las reuniones con entidades sobre la hoja de ruta para el Piñole, con su anunciado traslado a Tabacalera y la ubicación temporal de la obra del pintor en una gran muestra en el Revillagigedo. Las explicaciones dadas ayer por el Ayuntamiento convencieron a Gesto, que incide en que el traslado "consta documentalmente" como aprobado en 2008, durante la etapa de Paz Fernández Felgueroso, y que considera que la colección del pintor "va a estar mucho mejor en el Revillagigedo". El Ateneo Obrero, por su parte, reunido también ayer, se reconocen "no convencidos, pero con dudas" respecto a su planteamiento inicial, que era contrario a una operación que ahora entienden que "puede ser razonable".

Como hasta ahora, dieron explicaciones la edil de Cultura, Montserrat López Moro, y el director de la Fundación Municipal de Cultura, Aitor Martínez Valdajos, así como Goretti Avello, directora de Igualdad, y María López Castro, directora de Infraestructuras. Nacho González, vicepresidente de Sociedad Cultural Gesto –acompañado ayer por la presidenta, Arlé Corte–, señala que el plan del Piñole "parece buena idea". "El traslado ya estaba previsto en 2008, aunque en entonces no se hiciese, y por dos razones: por el propio edificio, que no es accesible, y por la asistencia. Es el museo de Gijón con menos visitas con diferencia", resume el escritor, que considera que con en Tabacalera se podrán albergar más obras que en el espacio actual. "El compromiso es ese y a nosotros solo nos queda velar por que se cumpla", señala el vicepresidente, que no encuentra pega a la muestra del pintor en Revillagigedo ni, en general, a la nueva hoja de ruta en materia cultural. "Cimavilla va a ser el foco fundamental de los espacios expositivos. Uno de los motivos por los que poca gente visita el Piñole es porque queda fuera de mano", afirma.

Como peticiones, Gesto pide que el plan Tabacalera tenga en cuenta dos aspectos: dar cobijo a los grupos de teatro –una petición que entiende Gesto que podría tener cabida tanto por el gran auditorio y en la iglesia– y "apostar y dar espacios más amplios a los artistas contemporáneos", ya que el Antiguo Instituto "Se queda pequeño".

Por su parte, Luis Pascual, del Ateneo Obrero, entidad que había suscrito –junto a la federación vecinal y la asociación de la zona centro– la protesta contra el traslado del Piñole, salió de la reunión con dudas. "El gobierno y los técnicos tienen muy trabajado este tema y su argumentario es claro y se ve razonable", admite el responsable. "Por un lado lo vemos todo como muy teórico, pero es cierto que lo que dicen se afianza en datos de presupuesto, de reforma, de plazos, del actual Piñole y de su futuro en Tabacalera, con más espacio. Hay datos sobre la mesa que son difíciles de cuestionar", reconoce Pascual, que no obstante incide en el "temor" del Ateneo a que en el futuro "el tema de los plazos" trastoque lo planteado. "Entendemos que la intención es buena, no tengo ninguna duda, pero siempre hay factores de duda", señala.

Su entidad pedía que el traslado del museo esperase a que su nueva ubicación en Tabacalera estuviese lista. "Y es cierto que aluden a problemas de obra civil importantes, como el de la climatización y la accesibilidad, que en cualquiera de los casos obligarían a retirar los cuadros de Piñole durante la obra. Entonces, no lo sé: salgo con más información y veo que es información razonada, pero sigo con dudas", añade el responsable, que admite que "lo que al principio era una andanada por algo que parecía poco razonable ahora lo parece algo más". "El Piñole para el Ateneo es una figura muy relevante y creíamos que su ubicación en el Asilo Pola era coherente, pero el tema es complejo", señala. Por su parte, esta semana se ha pronunciado también la vocalía de la mujer de la federación vecinal, en su caso, contra el proyecto de la Oficina de Igualdad en el edificio del actual Piñole porque, dice la asociación, se "condena a no ampliarse más a la Casa de Encuentros".