Un carnero a la fuga por el barrio de Nuevo Gijón: la Policía lo captura y ahora se busca a su dueño desde el albergue de animales

"Ovino recogido en Nuevo Gijón. No porta crotal. Si lo has perdido ponte en contacto". El Centro de Protección Animal de Gijón publica en sus redes este comunicado con la foto de un carnero de tamaño adulto. El animal fue sin pretenderlo protagonista de una escena llamativa que involucró a vecinos y a agentes de la Policía Local que, tras recibir el aviso de que el ejemplar deambulaba suelo por varias calles del barrio, lo redujeron cogiéndole por las patas y dándole la vuelta para tumbarle sobre el suelo. Ahora en el albergue, ya más tranquilo, la única pesquisa pendiente es dar con su propietario.

Según contaron varios vecinos a los agentes, el animal llevaba ya un tiempo deambulando por el barrio sin que su propietario diese señales de vida. Entienden que se escapó de algún recinto privado, pero no está claro cuál fue la distancia recorrida por el carnero antes de que los testigos se animasen a llamar a las autoridades. Al final fueron dos vecinos y dos agentes los que lograron, aprovechando que el carnero parecía refugiarse en un portal, retenerle a tiempo para que el lacero municipal pudiese hacerse con él.

En Gijón existe un albergue municipal en Serín para atender a animales abandonados y por sus puertas, como es lógico, suelen entrar sobre todo perros y gatos. El de hoy, en ese sentido, ha sido un nuevo "invitado" poco común. Está refugiado en un recinto vallado y con vegetación seca en el suelo. Por ahora, los responsables del recurso de ayuda animal confían en que el propietario del ejemplar pueda interesarse por él. Desde el área de Bienestar Animal del Ayuntamiento, no obstante manifiestan que, si ese dueño no aparece "en un tiempo prudencial", se activará el protocolo habitual para el resto de mascotas abandonadas: buscarle un nuevo hogar de adopción.

Junto a este carnero, por ahora sin nombre, el Centro de Protección Animal de Gijón ha publicado también hoy en redes sociales fotos de "Lazzy" y "Balú", dos perros mestizos que buscan también un hogar definitivo. Piden también ayuda para "Pink", un gato atrigrado y de apariencia tranquila que aún no ha cumplido los dos años y que, lamentan en el albergue, lleva "demasiado tiempo" buscando a una familia que le cuide. Los interesados en estos animales (y el propietario del carnero perdido) pueden contactar con el centro de protección llamando al 615411417 de 9.00 a 17.00 horas.