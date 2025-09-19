Un primer paso para un polo verde empresarial en Mina La Camocha

Entre finales de este mes y principios del que viene es el plazo que se estima en la empresa municipal de Promoción Empresarial y Turística (PETSA) para que salga a licitación el contrato para la redacción de un estudio inicial sobre el que sentar las bases de la conversión del espacio que ocupara Mina La Camocha en un nuevo espacio productivo centrado en la economía verde: el denominado proyecto Eco-Camocha.

El objetivo de este primer estudio es analizar el espacio en cuanto a la superficie, la situación de los terrenos, el estado de los elementos que hay vinculados al uso minero y el nivel de protección que tienen algunos de ellos en el Catálogo Urbanístico de la ciudad, pero, sobre todo, es poder contar con un análisis desde la óptica del desarrollo local que permita definir un proyecto para ese suelo industrial. Un análisis que de las pautas para concretar el planeamiento urbanístico que se necesita y empezar a definir que actividades económicas se consideran prioritarias para generar ese nuevo polo empresarial de innovación.

Este proyecto de recuperación para la ciudad del espacio que ocupara la explotación minera viene definido en el Plan General de Ordenación (PGO) aprobado en 2019 y su impulso fue una de las medidas pactadas por el Ayuntamiento con los agentes sociales al firmar en 2024 el pacto de concertación "Gijón Futuro". Junto a la Pecuaria y Naval Gijón se plantean como los espacios de crecimiento económico de Gijón en un futuro a corto y medio plazo.

Para empezar, 30.000 euros

"El proyecto el parque empresarial de La Camocha es una pieza clave dentro del triángulo estratégico que conforman también la ampliación del Parque Científico y Tecnológico y el polo de innovación Naval Azul. Con él damos un paso firme en la diversificación y modernización de nuestro tejido productivo, generando nuevas oportunidades de empleo y atracción de inversión", asegura la vicealcaldesa y concejala de Economía, Empleo, Innovación y Turismo, la popular Ángela Pumariega. La Vicealcaldesa defiende, además, que ponerse manos a la obra con este proyecto, aunque sea en una fase muy embrionaria, "responde al compromiso adquirido en el pacto de concentración, plasmando en hechos la voluntad de consenso para avanzar en el modelo de ciudad que queremos para Gijón: más innovadora, más competitiva y más sostenible".

En el pacto de concertación ha y una partida de 60.000 euros para poner en marcha todo el operativo. El contrato que saldrá a licitación en las próximas semanas tiene una dotación de 30.000 euros y la previsión es que los resultados tarden entre tres o cuatro meses tras su adjudicación. Así que las conclusiones serán motivo de debate a lo largo de 2026. Quedan otros 30.000 euros para hacer más estudios y tiempo por delante para una operación más que compleja dada la situación legal de la propiedad.

De la inminencia del contrato se habló en el reciente consejo de administración de PETSA – en el que se aprobaron los presupuestos de la empresa para 2026– a preguntas del representante de Comisiones Obreras, una de las entidades firmantes del pacto de concertación. De hecho, el compromiso con el plan de La Camocha y con la incorporación de energías fotovoltaicas a todas las nuevas instalaciones empresariales que impulse el Ayuntamiento –y a las ya existentes donde se pueda hacer– la razón del voto positivo de CC OO a los presupuestos de la empresa para el año que viene.