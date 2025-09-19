Una primera jornada sobre mujer y cáncer "exitosa"

La primera jornada sobre mujer y cáncer de la Asociación Contra el Cáncer en Gijón resultó una experiencia "muy positiva" y "exitosa". Así la definieron los responsables de esta entidad, que estrenaron una cita novedosa repleta de aprendizaje y en la que se buscó "dar voz" a las pacientes.

La jornada arrancó con la bienvenida y la apertura de la jornada, en la que participaron, entre otros, el edil de Servicios Sociales, Guzmán Pendás, y la presidenta de la entidad en Asturias, Yolanda Calero. Después, las asistentes a esta jornada tuvieron la posibilidad de escuchar una mesa redonda sobre aspectos psicosociales después del proceso de la enfermedad, así como otras sobre el bienestar físico y la sexualidad.

El turno para los testimonios de pacientes llegó al mediodía, antes de una pausa para la comida. Ya por la tarde, en la jornada se puso el foco en los aspectos ginecológicos, además de contar con un taller de cuidados estéticos y una obra de danza y movimiento corporal. Al término de la jornada, la presidenta de la entidad en la región, Yolanda Calero, remarcó que "hacemos una valoración muy positiva". "Se ha cumplido el principal objetivo, que era satisfacer las necesidades de conocimiento e información que las pacientes habían mostrado", señaló.

Asimismo, Calero hizo hincapié en la importancia de haber conseguido escuchar a las propias pacientes. "Quienes han asistidos están muy contentas", valoró Calero. Por su parte, la líder de la entidad en Gijón, Teresa Sánchez, reivindicó que "esta jornada ha servido para acercarnos más a las pacientes y hemos logrado dar una gran visibilidad de la labor que hacen los profesionales de la asociación". "Ha sido muy emocionante y motivador para seguir trabajando en esta línea", culminó Sánchez, que cerró la jornada junto al gerente de la asociación en Asturias, Antonio Flecha.