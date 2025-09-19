El PSOE exige negociar el uso del solar de Flex como parking

El PSOE da su apoyo a la reivindicación planteada desde la asociación vecinal de La Calzada de dar un uso provisional como aparcamiento al solar que quede libre tras el derribo de la nave de Flex y para ello pide al gobierno local que se ponga a negociar. Al concejal socialista Tino Vaquero no le vale la "excusa" de que el terreno no es propiedad municipal. "Lo cierto es que el Ayuntamiento le ha quitado un problema a la propiedad al demoler subsidiariamente la nave pese a que podía haberlo hecho ella misma al ser una entidad solvente. Después de hacerle el favor a la entidad bancaria, el concejal de Urbanismo de Foro tiene la obligación moral con los vecinos de negociar con la propiedad el uso provisional como aparcamiento", sentenció Vaquero dirigiéndose a Jesús Martínez Salvador. En caso de que la negociación no llegue a buen puerto, dicen desde el PSOE, el gobierno local debería plantearse la posibilidad de adquirir el terreno y pasar a ser así propietario en una de las unidades de desarrollo residencial más importantes para el futuro de La Calzada.