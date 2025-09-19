El PSOE exige negociar el uso del solar de Flex como parking
"Es una obligación moral con los vecinos de La Calzada, tras el favor al banco", señala Vaquero
El PSOE da su apoyo a la reivindicación planteada desde la asociación vecinal de La Calzada de dar un uso provisional como aparcamiento al solar que quede libre tras el derribo de la nave de Flex y para ello pide al gobierno local que se ponga a negociar. Al concejal socialista Tino Vaquero no le vale la "excusa" de que el terreno no es propiedad municipal. "Lo cierto es que el Ayuntamiento le ha quitado un problema a la propiedad al demoler subsidiariamente la nave pese a que podía haberlo hecho ella misma al ser una entidad solvente. Después de hacerle el favor a la entidad bancaria, el concejal de Urbanismo de Foro tiene la obligación moral con los vecinos de negociar con la propiedad el uso provisional como aparcamiento", sentenció Vaquero dirigiéndose a Jesús Martínez Salvador. En caso de que la negociación no llegue a buen puerto, dicen desde el PSOE, el gobierno local debería plantearse la posibilidad de adquirir el terreno y pasar a ser así propietario en una de las unidades de desarrollo residencial más importantes para el futuro de La Calzada.
