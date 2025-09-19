Recital del Ensamble Vocal en El Llano
El Centro Municipal Integrado de El Llano acogió ayer un concierto del Ensamble Vocal de Gijón. La agrupación, dirigida por Iván Carriedo, interpretó un repertorio didáctico, enseñando al público, con obras del Renacimiento, sacras y profanas, hasta el Carmín de la Pola o "Sweet Caroline". En la imagen, un momento del concierto.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Un menor detenido por apuñalar a una joven, también menor, en un parque de Gijón
- Luto en la abogacía por Cristino Abel Díaz y Marta Felgueroso
- Patadas a los coches, intento de agresión... así fue la intervención policial en Gijón por un hombre borracho en plena calle
- Los planes para El Natahoyo activan su vida comercial: 'Tiene un gran potencial
- Gijón, tierra de 'influencers': 'Hasta que no te pones con las redes sociales, no te das cuenta del impacto que tienen
- El edificio de Manuel del Busto en Cabrales luce nueva fachada
- El Llano celebra el inicio de la obra del el parque de La Serena: 'Era necesaria
- El Chaflán se despide de sus clientes 'con la mochila cargada de abrazos y buenos momentos