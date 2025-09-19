Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Recital del Ensamble Vocal en El Llano | LNE

El Centro Municipal Integrado de El Llano acogió ayer un concierto del Ensamble Vocal de Gijón. La agrupación, dirigida por Iván Carriedo, interpretó un repertorio didáctico, enseñando al público, con obras del Renacimiento, sacras y profanas, hasta el Carmín de la Pola o "Sweet Caroline". En la imagen, un momento del concierto.

