"Rincones y recovecos" arranca entre aplausos en la Ciudadela

Con la novedad de dar el pistoletazo de salida al festival en la Ciudadela de Celestino Solar, pero con el mismo entusiasmo de las anteriores siete ediciones. Así arrancó ayer "Rincones y recovecos", el certamen de artes escénicas en espacio singular, que en esta edición ofrece 26 espectáculos.

La inauguración del festival tuvo lugar por la tarde en el Museo de la Ciudadela, en la calle Capua. En ella participaron la concejala de Cultura, Montserrat López Moro; el coordinador del certamen, Sergio Gayol, y su homólogo en la Escuela Superior de Arte Dramático del Principado de Asturias, Nacho Ortega. "Este es un festival que a lo largo de estos años ha demostrado ser una cita ineludible para las artes escénicas de la ciudad, con propuestas para el público familiar, juvenil y adulto", afirmó López Moro, que subrayó que "estas propuestas ponen en evidencia que las artes escénicas atraviesan un buen momento en nuestra región y, concretamente en nuestra ciudad".

Tanto la edil de Cultura como el resto de los participantes en la inauguración destacaron la importancia de cuidar este festival que ya alcanza su octava edición y que cuenta con unas cifras de público positivas. Un claro ejemplo de ello fueron los distintos grupos que asistieron a la cita de ayer, cuando además de la inauguración se pudo disfrutar de un espectáculo de calle al estilo de las cómicas del medievo que llevaba por título "Justina y Jacinta".

Esta obra de la compañía Teatro del Cuervo, cuyo acceso fue totalmente gratuito, ya conquistó a los gijoneses y visitantes que acostumbran a acudir a las diferentes actividades de "Rincones y recovecos". Durante una hora, "Justina y Jacinta", dos cómicas asturianas del Siglo de Oro que decidieron viajar hasta Almagro tras enterarse de la muerte de Lope de Vega, se convirtieron en las grandes protagonistas de la jornada.

Más allá de ese comienzo en la Ciudadela, el certamen volcará su actividad tanto hoy como mañana en Laboral Ciudad de la Cultura, su espacio habitual. En total, el festival cuenta en esta ocasión con 26 espectáculos de compañías de Aragón, Castilla y León, La Rioja, Madrid, Navarra y Valencia.

En la programación, los organizadores remarcaron que en esta ocasión proponen "recorridos narrativos, circuitos artísticos y actividades gratuitas", así como una "programación cuidada para todos los públicos diurna y nocturna en espacios escénicos poco convencionales".

La actividad continuará hoy por todo lo alto desde las 17.30 horas y hasta prácticamente la medianoche. Precisamente, la primera actividad será el estreno absoluto de "Lanterne, La linterna mágica", de la compañía navarra Pájaros Pintados, que estará en la carpa de Francis a las 17.30, 18.30 y 20.00 horas. También habrá otros atractivos en la plaza de la Laboral, el patio barroco, la sala de pinturas, el espacio ESAD, la caja escénica, la "petit caravane", el patio corintio y la biblioteca de la Facultad "Jovellanos".

Asimismo, el cartel de "Rincones y recovecos" incluye distintos espectáculos con cena en la cafetería de Laboral por 30 euros. Hoy será el turno de "Tunait Trujillo Bingo" y "Si ya no sabes cómo tratarme, yo te lo explico", de Tdiferencia.

El sábado, el festival llegará a su fin con una jornada repleta de citas que irán desde las 11.30 a las 21.30 horas. El precio de las actividades que no son gratuitas están entre los 4 y los 15 euros, aparte de los espectáculos con cena. Las entradas pueden ser adquiridas en la recepción de la Laboral, el centro de Información Turística de Asturias de Oviedo y a través de la web de la Laboral.