Salvador Ondó presenta su libro sobre la sidra
El escanciador Salvador Ondó Bibang presentó ayer en la antigua Escuela de Comercio su libro "La sidra. El ADN asturiano diferente al resto de la península". En la imagen, un instante de la presentación, a la que acudieron, entre otros, el edil de Servicios Sociales y Vivienda, Guzmán Pendás, y la directora general de Agricultura, Begoña López.
