La seguridad vial se aprende y disfruta desde muy pequeños en el Parque Infantil de Tráfico: "Es el momento idóneo para enseñarles"

Los más pequeños de Gijón se ponen el casco y se suman un año más a la Semana Europea de la Movilidad con actividades por toda la ciudad enfocadas para un público de todas las edades, desde el 16 al 22 de septiembre, parte de la iniciativa de la Comisión Europea para sensibilizar a la ciudadanía sobre una movilidad urbana más sostenible y con el lema "Espacio público compartido" como motor de esta edición. "Todo lo que hacemos aquí es muy positivo porque es una población con una edad que son esponjas, les encanta el tema de las señales, y todavía ven a la figura del policía como un héroe y les gusta codearse con un policía, que luego ya cuando crecen no es exactamente así. Es el momento idóneo para introducirlos en el tema de la educación vial", explicó Sandra Iglesias, agente de la Policía Local al recibir a más de una veintena de niños en el Parque Infantil de Tráfico.

En la jornada de ayer, pequeños de entre 6 y 14 años, participaron en la actividad "Aprende a usar la bici con seguridad", donde no solo utilizaron bicicletas, sino que los mayores de diez años pudieron hacer uso de los patinetes eléctricos proporcionados en el recinto. "Un patinete eléctrico es un vehículo, y el que lo lleva es un conductor, entonces los niños de 6 a 9 años van en bicicleta, mientras que los de 10 a 14 años pueden utilizar el patinete eléctrico", advirtió Iglesias, recalcando la importancia de la seguridad vial.

Con una breve charla previa a la práctica, Iglesias y su compañero Héctor García, explicaron a los pequeños las normas básicas de circulación, y una vez que lo tenían todo claro, cogieron sus cascos y se lanzaron al circuito de ciudad diminuta bajo la supervisión de los dos agentes de la Policía Local.

Anabel Canga, madre del pequeño Nico, de 6 años , tras enterarse de esta divertida actividad a través de la red social Instagram, decidió apuntar a su hijo. "A él le gusta mucho la bicicleta y tenía ganas de conocer el Parque Infantil de Tráfico, que nunca había venido antes, entonces nos pareció muy buena oportunidad para venir y para que aprenda lo que es la seguridad vial, que nunca viene mal", señaló Canga mientras su hijo escogía la bicicleta que utilizaría durante las horas de práctica.

Por otro lado, Sergio Infanzón conoció esta actividad a través del grupo de WhatsApp de padres y madres del colegio, y le pareció muy buena idea para apuntar a su hija de seis años, Olivia. "Ella ya sabe andar en bicicleta, y estuvo aquí ya varias veces y le explicaron las normas, y me parece muy bien todo lo que sea fomentar a andar en bicicleta por la ciudad y a saber utilizar los carriles bici, y que ya desde pequeños sepan las normas básicas para moverse con seguridad", señaló Infanzón, haciendo referencia a la iniciativa de la Comisión Europea.

Raúl Zúñiga, por su parte, es un apasionado de la bicicleta y le encantaría compartir esta pasión con su hijo Martín de siete años. "A mi hijo le cuesta un poco todavía, entonces quiero iniciarle un poquito y que aprenda las señales y formas de circulación para que cuando salgamos a andar en bicicleta por la ciudad no tenga peligro", aseguró.

Las iniciativas de movilidad continúan a lo largo de los próximos días. Por ejemplo, con un taller de reparación de bicicletas hoy de 16.30 horas a 19.30 horas en la Explanada de la Empresa Municipal de Aguas (EMA), una ruta en bicicleta el domingo a las 10.45 horas para personas con movilidad reducida, y con el punto final del lunes con la actividad "¡Disfruta de la calle!", donde se cortará el tráfico desde las 9.00 horas a las 22.00 horas en la calle Los Moros para poder realizar actividades en ese espacio. n