Tuero advierte de inseguridad en parte del Camino de Santiago

Tras una visita a la zona y recoger las quejas vecinales de Poago y Veriña, el edil socialista José Ramón Tuero denunciaba ayer deficiencias de seguridad en la salida oeste del Camino de Santiago y exigía al gobierno local la toma de medidas para subsanarlas. El edil denuncia falta de seguridad tanto para vehículos como para peatones ya que la calzada no cumple con el ancho adecuado para el tránsito en doble sentido. Una de sus referencias más concretas fue al tramo del camín de la Cuesta en Veriña, donde se ha instalado una plataforma única con tipología 2-1, de doble sentido de circulación, y una velocidad máxima de 20 kilómetros/hora. "No parece una solución lógica. Es un riesgo tanto para peatones como para los vehículos que circulan por allí", advirtió el socialista. Otro motivo de preocupación es el estrechamiento de carriles en el tramo del camino de Veriña–San Andrés de los Tacones hasta el camín del Rebesosu, en la parroquia de Poago. "En algunos puntos llega a reducirse a menos de 2,40 metros, lo que dificulta enormemente el cruce de vehículos particulares, autobuses de Emtusa, camiones de Emulsa o tractores, frecuentes en esta zona rural", dice.

Hay más críticas. José Ramón Tuero también hizo referencia a la mala señalización del propio Camino de Santiago y al carril bici habilitado en la avenida de la Argentina. "A este gobierno se le atragantan las obras, especialmente a Foro, que es el que lleva el área. En una recta, el carril bici se desliga de la carretera en un tramo muy escaso. Los usuarios salen de la carretera, transitan unos metros por un carril bici, y vuelven a salir a la carretera", explicó. Todas estas obras tuvieron un coste de 563.782 euros financiadas en parte con fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).