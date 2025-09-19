Vox pide la acción municipal en el palacete de Monasterio

"El palacete de Monasterio es un bien singular del patrimonio gijonés que no puede seguir deteriorándose ante la pasividad del Ayuntamiento y la desidia de sus propietarios". Esta reflexión de la portavoz de Vox, Sara Álvarez Rouco, es el origen de la iniciativa que el grupo lleva a la comisión de Urbanismo de esta mañana pidiendo al gobierno que se actúe desde el ámbito municipal. La portavoz de Vox denuncia que tanto el edificio como sus jardines se encuentran en un estado lamentable debido al incumplimiento reiterado de la propiedad de su deber de conservación. "El Ayuntamiento ha impuesto sanciones y ordenado en varias ocasiones la rehabilitación del inmueble, pero hasta la fecha no se ha acometido ninguna actuación efectiva", matiza la edil. Este palacete ubicado en El Bibio se acabó de construir en 1889 y fue propiedad del Arzobispado de Oviedo hasta que Eugenio Díaz de Monasterio Guren (1900-1982) lo permutó por el caserón que luego fue casa de ejercicios espirituales.