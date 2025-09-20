La acción inversora municipal se dispara a los 62 millones, 34 directos del Ayuntamiento

El Ayuntamiento de Gijón es, de lejos, uno de los grandes motores de la economía local. Su capacidad de inversión es también su capacidad de crear actividad económica y empleo al tiempo que se hace ciudad. El proyecto presupuestario para 2026 ya en su fase final de elaboración fija en unos 34 millones la partida de inversiones reales: son unos dos millones más que lo establecido en el presupuesto que el Pleno aprobó para este 2025. En ese documento el famoso capítulo 6 del estado de gastos se quedaba en 32.373.700. Esos 34 millones son solo una parte de los alrededor de 62 millones que se van a invertir el año que viene desde lo que se denomina Grupo Ayuntamiento y en el marco del presupuesto consolidado municipal.

Y es que este crecimiento en las inversiones directas del Ayuntamiento se suma al que ya se ha evidenciado en las cerradas propuestas económicas para el año que viene de las empresas municipales. Sobre todo, de las tres grandes. La Empresa Municipal de Aguas (EMA) moverá el año que viene 15,2 millones en inversión pura y dura. Una cifra que pulveriza el récord que ya había conseguido este año con 10,3 millones de partida. Un dato. Solo en las obras de la avenida de la Pecuaria se va a invertir algo más de 5 millones. El doble de la partida que el Ayuntamiento presupuesta para Tabacalera. Su gran apuesta inversora junto a las obras en colegios.

La EMA dispara su inversión, pero sus colegas Emtusa y Emulsa también apuestan por incrementarla. La Empresa Municipal de Transportes Urbanos (Emtusa) ha presupuestado 6,8 millones que, sobre todo, se van a la compra de otros diez autobuses dentro del plan de renovación de flota. Y la Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente (Emulsa) dedicará a la ampliación y actualización de su maquinaria y contenedores algo más de 4,2 millones. En sus presupuestos de 2025, Emtusa fijaba su inversión en 5,9 y Emulsa en 2,9.

Solo con los presupuestos de esas tres empresas se moverá el año que viene una inversión de impulso municipal de 26,2 millones a sumar a los 34 millones que van a salir directos de las arcas municipales.

El "pellizco" de las tres firmas más pequeñas

Pero no hay que desdeñar a las tres "pequeñas" del Grupo Ayuntamiento. Aunque con menos fuerza ellas también suman. Por ejemplo, la Empresa Municipal de la Vivienda (Emvisa) presupuesta un millón de euros para promoción de nuevas viviendas en Cimavilla y La Calzada y arreglos de las que ya tiene por toda la ciudad y PETSA, la empresa de promoción empresarial y turística que da soporte a las marcas Gijón Impulsa y Visita Gijón, reserva 875.000 euros para actuaciones diversas. Sobre todo, en las residencias empresariales que gestiona.

De las seis empresas de titularidad totalmente municipal solo Divertia se queda al margen de ese impulso inversor con 30.000 euros en mobiliario y nuevos equipos.

Los 34 millones del capítulo 6 de las cuentas estrictamente municipales son una pieza más de un rompecabezas que está a punto de cuadrar en un proyecto presupuestario que rondará los 310 millones. El de este año arrancó en 303,5. Mientras se remata el presupuesto del Ayuntamiento –tras las sesiones de estos días de trabajo de María Mitre y su equipo de la concejalía de Hacienda con la Alcaldesa– están pasando por sus consejos de administración los presupuestos de las empresas municipales y para la última semana del mes se espera que hagan lo mismo los organismos autónomos. El reto es que la Junta de Gobierno lo apruebe el 14 de octubre arrancado la tramitación oficial.