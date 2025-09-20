La acera de Marqués de San Esteban se renovará por otra "más limpia"

La céntrica Marqués de San Esteban afronta el año que viene una renovación general de su acera con el objetivo de "mejorar la imagen" del vial, que se ha ido deteriorando debido en gran parte a que el material de su actual pavimento complica las labores de limpieza. La intención del gobierno local es incluir una partida en los presupuestos del próximo año para afrontar una reforma que se basa en un ensayo ya realizado sobre el terreno: el pasado junio, y tal y como publicó en su momento LA NUEVA ESPAÑA, se inició un estudio con el "parcheo" de dos tramos de acera para probar la efectividad de otros materiales. Ese ensayo ha resultado ir bien y servirá de base para el proyecto de obra, que en esencia busca cubrir toda la acera con un tipo de pavimento más estético y más duradero.

El ensayo sobre el terreno es bien visible desde que se inició. A la altura de la Agencia Tributaria hay dos "parches" rectangulares –que ocupan solo un tramo del ancho de la acera, el más alejado de la calzada– por los que se puede caminar con normalidad desde el mismo mes de junio, en cuanto se secaron. La idea, de hecho, era esa: poner a prueba dos tipos diferentes de cobertura y averiguar cómo evolucionaban con el tránsito ordinario de los peatones. La iniciativa había sido idea de la concejalía de Infraestructuras Urbanas y Rurales, en manos del forista Gilberto Villoria, y él mismo contaba en una entrevista en este periódico el pasado agosto que tras el verano y a lo largo de septiembre se evaluaría más en firme una prueba que ya entonces apuntaba a que podía estar funcionando.

Lo que se ha visto este mes, ahora, es que en estos dos tramos el pavimento de la acera está resistiendo mejor el impacto de las pisadas y ofreciendo menos resistencia a los manguerazos de los operarios de Emulsa. Uno se ha secado en un color gris muy claro y el otro es más amarronado, como de color arena, así que los dos, al menos por ahora, son menos oscuros que la acera actual. De estas dos secciones tampoco puede decirse que luzcan completamente impolutas, pero sí apuntan a que no atraen con tanta facilidad los problemas endémicos que desde hace ya unos años afecta a la acera en su parte soportalada: los restos de chicles y un ennegrecido general causado por suciedad acumulada que no se logra quitar del todo.

Desde Infraestructuras estiman, por lo tanto, que existen en el mercado coberturas de acera más apropiadas para este entorno –que una calle de mucho tránsito y uno de los núcleos del ocio nocturno en Fomento, por lo que la caída de bebidas alcohólicas y chicles al suelo es una constante– y que el cambio es factible. A fecha de esta semana, faltaba por decidir cuál será el componente exacto de esa cobertura, pero las dos pruebas ya realizadas servirán como base. También los expertos que llevaron a cabo la prueba, una empresa externa especializada en pavimentos antiácidos, anticorrosivos y refractarios.

Como la evaluación del estado de este ensayo ya estaba prevista para este mes, y como la previsión ya era optimista desde el verano, el gobierno local dice estar a tiempo para incluir en los presupuestos del año que viene una partida económica que permita afrontar la obra. En la entrevista ya publicada en agosto barajaba Villoria la cifra de los 350.000 euros, pero ha de revisarse. Lo que se mantiene es la idea de la fórmula: fresar todo el tramo para depurar la suciedad acumulada y aplicar una cobertura de resinas que facilite el mantenimiento del vial. "La previsión es incluir en el presupuesto una partida para la reposición de toda la acera con un material que garantice una mayor limpieza y mejore la imagen de la calle", confirmaban ayer desde el gobierno local. "Las pruebas que se hicieron funcionaron bien e Infraestructuras está ahora analizando cuál de los dos materiales es mejor", añadían.

Un aspecto "mejorable"

Cuando se dio inicio a la prueba el pasado junio, admitía el gobierno local que la imagen de la calle era "mejorable" y que la intención era abordarlo cuanto antes. Marqués de San Esteban, que fue reformada entre 2017 y 2018, sufrió mal el paso del tiempo, especialmente, en su tramo soportalado, porque al estar refugiado depende de la limpieza mecánica de los operarios y no puede beneficiarse de los días de lluvia. A mayores, el pavimento de la acera resultó ser poco práctico precisamente para entornos cubiertos, un problema que se ve agravado en un vial donde en noches de fiesta se aglomeran grupos de personas con comida y bebida. La acera en general es de hormigón, decorado con un diseño de losas de arenisca que se entrecruzan. Tras la obra lucía un color gris claro que con el paso de los años se ha ido ennegreciendo mucho más rápido de lo que cabría esperar. Esa idea de que su estética es "mejorable" la ratifican los vecinos y comerciantes del entorno, que consideran que, siendo una calle en pleno centro y de gran tránsito, su aspecto puede dar mala imagen también a los turistas.