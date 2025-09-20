El Arbeyal acoge mañana el acto por los "Niños de la Guerra"

La explanada de la playa del Arbeyal acogerá mañana, a las 12.00 horas, el acto conmemorativa de la partida de El Musel de los 1.200 niños que fueron evacuados la madrugada del 23 al 24 de septiembre de 1937 hacia la URSS. Su exilio se extendió durante veinte años. Este será el 88.º aniversario de su partida. En el acto habrá intervenciones, así como actuación musical y ofrenda floral.