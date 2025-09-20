El Arbeyal acoge mañana el acto por los "Niños de la Guerra"
La explanada de la playa del Arbeyal acogerá mañana, a las 12.00 horas, el acto conmemorativa de la partida de El Musel de los 1.200 niños que fueron evacuados la madrugada del 23 al 24 de septiembre de 1937 hacia la URSS. Su exilio se extendió durante veinte años. Este será el 88.º aniversario de su partida. En el acto habrá intervenciones, así como actuación musical y ofrenda floral.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Un menor detenido por apuñalar a una joven, también menor, en un parque de Gijón
- Luto en la abogacía de Gijón por la muerte de Cristino Abel Díaz y Marta Felgueroso
- Patadas a los coches, intento de agresión... así fue la intervención policial en Gijón por un hombre borracho en plena calle
- Así es la nueva fachada del emblemático edificio de Manuel del Busto en pleno centro de Gijón
- El Llano celebra el inicio de la obra del el parque de La Serena: 'Era necesaria
- El lamento de los vecinos de la zona oeste de Gijón por el vial de Jove: 'Nadie nos dice nada
- El Chaflán se despide de sus clientes 'con la mochila cargada de abrazos y buenos momentos
- El menor que apuñaló a una joven en un parque de Gijón queda en libertad vigilada