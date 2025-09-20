La Arena disfruta de su nueva plaza en el Continental

El barrio de La Arena disfruta de la renovada plaza en El Continental, tras unas obras en las que el Ayuntamiento invirtió 358.173,71 euros, IVA incluido, y que fueron inauguradas ayer oficialmente, en un acto en el que se rebautizó a este espacio con el nombre del periodista José Antonio Rodríguez Canal, fallecido en 2022.

El nuevo diseño de la plaza incluye dos grandes franjas ajardinadas. Una de ellas en la zona más cercana a la avenida de La Costa para alejar a los peatones del tráfico y la otra en la zona central. Entre ambas, un pasillo peatonal con zonas de descanso que incorporan bancos, sillas y mesas. Una tercera zona de la plaza es la que da paso a los portales de las viviendas y a los comercios establecidos en esta plaza. La obra de remodelación de la plaza, gestionada desde la concejalía de Medio Ambiente, liderada por el popular Rodrigo Pintueles, corrió a cargo de la empresa Arposa 60.

Los trabajos para cambiar la fisionomía de esta plaza comenzaron en julio de 2024 y concluyeron el pasado mes de mayo, después de lo previsto inicialmente. El motivo fue la ampliación del plazo de la obra tras la aparición, durante la misma, de restos arqueológicos del acueducto de La Matriz.

El proyecto de remodelación de esta zona colindante a la avenida de La Costa, largamente demandando por los vecinos de La Arena, ha supuesto más que triplicar las zonas verdes respecto al espacio que había previamente para las mismas, pasado de los 250 metros cuadrados de zonas verdes anteriores a la reforma a los 890 metros cuadrados que tiene en la actualidad. Las obras en superficie también se aprovecharon desde la EMA para renovar sus redes en la zona.

Al acto inaugural de la plaza que tuvo lugar ayer asistieron varias decenas de personas. En el mismo intervino la alcaldesa, Carmen Moriyón, quien en su intervención recordó del mismo que, en vida, ya recibió otra distinción municipal como fue la de Medalla de Plata de la villa en el año 2008.

Entre quienes participaron en el acto estuvieron varios familiares del periodista, como su viuda, sus tres hijos, su nieta y sus tres hermanos, que descubrieron una placa en la plaza con el nombre del periodista que ya le da nombre a la misma. Fue uno de sus hijos, Bruno, quien previamente se había encargado de tomar la palabra para agradecer la nueva denominación de la plaza en recuerdo de su padre.