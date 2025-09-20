El barrio de Pescadores inicia su folixa
El barrio de Pescadores inauguró ayer las Fiestas de la Virgen de la Soledad que tendrán lugar hasta el 21 de septiembre. La jornada comenzó enfocada a los más pequeños con música infantil, pintacaras y juegos infantiles y de adultos. Entrada la noche, se leyó el pregón a cargo del Trasgu 2024, y continuó con la verbena amenizada por la orquesta "Grupo da Silva".
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Un menor detenido por apuñalar a una joven, también menor, en un parque de Gijón
- Luto en la abogacía de Gijón por la muerte de Cristino Abel Díaz y Marta Felgueroso
- Patadas a los coches, intento de agresión... así fue la intervención policial en Gijón por un hombre borracho en plena calle
- Así es la nueva fachada del emblemático edificio de Manuel del Busto en pleno centro de Gijón
- El Llano celebra el inicio de la obra del el parque de La Serena: 'Era necesaria
- El lamento de los vecinos de la zona oeste de Gijón por el vial de Jove: 'Nadie nos dice nada
- El Chaflán se despide de sus clientes 'con la mochila cargada de abrazos y buenos momentos
- El menor que apuñaló a una joven en un parque de Gijón queda en libertad vigilada