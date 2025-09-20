El barrio de Pescadores inicia su folixa

El barrio de Pescadores inauguró ayer las Fiestas de la Virgen de la Soledad que tendrán lugar hasta el 21 de septiembre. La jornada comenzó enfocada a los más pequeños con música infantil, pintacaras y juegos infantiles y de adultos. Entrada la noche, se leyó el pregón a cargo del Trasgu 2024, y continuó con la verbena amenizada por la orquesta "Grupo da Silva".