Una charla sobre el Rey Pelayo en la Colegiata
La Colegiata de San Juan Bautista de Gijón acogió ayer una mesa redonda titulada "Pelayo, figura histórica" de mano de la Asociación de Amigos del Reino Astur, a la que asistieron alrededor de cien personas. En la imagen superior, ayer, en primer plano, por la izquierda, Alberto González, Carmen Casal, Yeyo Balbás, Francisco Avelino y José Soto, con el público.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Un menor detenido por apuñalar a una joven, también menor, en un parque de Gijón
- Luto en la abogacía de Gijón por la muerte de Cristino Abel Díaz y Marta Felgueroso
- Patadas a los coches, intento de agresión... así fue la intervención policial en Gijón por un hombre borracho en plena calle
- Así es la nueva fachada del emblemático edificio de Manuel del Busto en pleno centro de Gijón
- El Llano celebra el inicio de la obra del el parque de La Serena: 'Era necesaria
- El lamento de los vecinos de la zona oeste de Gijón por el vial de Jove: 'Nadie nos dice nada
- El Chaflán se despide de sus clientes 'con la mochila cargada de abrazos y buenos momentos
- El menor que apuñaló a una joven en un parque de Gijón queda en libertad vigilada