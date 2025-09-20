Una charla sobre el Rey Pelayo en la Colegiata

La Colegiata de San Juan Bautista de Gijón acogió ayer una mesa redonda titulada "Pelayo, figura histórica" de mano de la Asociación de Amigos del Reino Astur, a la que asistieron alrededor de cien personas. En la imagen superior, ayer, en primer plano, por la izquierda, Alberto González, Carmen Casal, Yeyo Balbás, Francisco Avelino y José Soto, con el público.