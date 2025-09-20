Éxito de "Gijón, compra y vuelve" en el inicio de la campaña

Un inicio "extraordinario". Así define la Unión de Comerciantes las sensaciones que dejan los nueve primeros días de la campaña "Gijón, compra y vuelve". La participación, aseguran, ha crecido frente a 2024. Los comercios con operaciones aumentan un 10,5%, los clientes participantes suben un 26,4% y el número de operaciones se incrementa un 34,6%. Además, los premios y descuentos crecen un 15,4%.