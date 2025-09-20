Luis María Cazorla, abogado del Estado: "Trocear la Hacienda del Estado es extraordinariamente peligroso"

El abogado del Estado Luis María Cazorla Prieto (Larache, Marruecos, 1950), quien preside la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España y es consejero nato del Consejo de Estado, presentará en Gijón el próximo lunes su libro "Tetuán y Larache 1936". Lo hará en el edificio del Colegio de la Abogacía de Gijón, ubicado en Cimavilla, a las 18.00 horas. Al día siguiente, impartirá la lección inaugural del nuevo curso de la Real Academia Asturiana de Jurisprudencia.

¿Con qué se encuentra el lector en este libro?

Es la séptima novela de una serie de novelas históricas. Está centrada en el momento en el que el general Franco llega desde Canarias a Tetuán, en el inicio del levantamiento, y se encuentra con muchos problemas sobre cómo trasladas las tropas al Estrecho. En ese momento estaba vigilado por la Armada, que era leal al gobierno de la República. A través del líder nazi de Tetuán, Johannes Bernhardt, consigue hacerle llegar una carta a Hitler, que finalmente decide mandarle unos aviones que resultaron fundamentales para trasladar la tropa a la península.

¿Por qué decide poner el foco en esos instantes previos al estallido de la Guerra Civil?

Me guío por dos criterios. Primero, por hacer una novela histórica en sentido estricto, con datos históricos ciertos, demostrados y comprobados. Después, fue importante que estos momentos históricos no hubieran sido novelados y que me interesaban particularmente.

¿Fue complicado mezclar los personajes reales con los ficticios?

No ha sido sencillo. Había que comprobar lo que pasó para poder reconstruir el momento. Lo que hice es novelar el diálogo entre el enviado de Franco y Hitler hasta que Hitler decide, por decisión propia, los primeros 20 Junkers, que fueron fundamentales para trasladar a la tropa. Hubo que hacer ese esfuerzo de investigación y, después, centrarme en la parte novelística de recrear lo que pudo ser ese diálogo.

¿Le atraía escribir sobre unos hechos ocurridos en la ciudad en la que nació para poder acercarse a sus raíces?

Pues sí, todo influye. Nací allí, fue donde hice la primera comunión y viví muchas cosas. Toda la trama novelística está basada en el desarrollo de la familia Ninet, que son personas ficticias que podrían, lejanamente, recordar a mi familia en algunos aspectos.

¿En cuáles?

Es una familia emigrante que arrancan desde un pueblo de Alicante, Novelda, que es desde donde salió mi familia hacia Marruecos.

¿Volver a Asturias es especial?

Así es. Volver para esta ocasión tiene muchísimo sentido porque en Asturias fue donde comencé mi vida profesional de abogado hace cincuenta años. Guardo recuerdos imborrables de aquella época. Por ejemplo, como dato curioso, yo como abogado del Estado y él como abogado defendiendo a sus clientes, pues tuve la ocasión de mantener pleitos y vistas con Pedro de Silva.

Va a tener dos presentadores de lujo el lunes.

Totalmente. Tener a Pedro De Silva a mi lado será muy especial, al igual que a Ignacio Villaverde, el rector de la Universidad de Oviedo. Estoy muy contento y agradecido de que ellos vayan a ser mis presentadores. Será un momento muy grato.

El martes protagonizará la lección inaugural del nuevo curso de la Real Academia Asturiana de Jurisprudencia. ¿Hará hincapié en la situación actual del derecho?

Sí. En el discurso abordaré los problemas que actualmente tiene el Estado de Derecho en España. Además, será una defensa encendida del Estado de Derecho, del derecho como medio para resolver las diferencias políticas y de la necesidad de que haya acuerdos básicos en lo fundamental para que la Constitución del 78 tenga vida.

Ha habido polémica con los cambios en el acceso a la carrera judicial.

Prefiero no entrar en esa cuestión porque los proyectos correspondientes están pasando por el Consejo de Estado y no me parece prudente hablar sobre ello.

¿La independencia del poder judicial y el Estado de Derecho están asegurados?

El Estado de Derecho en estos momentos, por causas que vienen de lejos, pues está siendo objeto de cierta zozobra. Primero, porque en general, por desgracia, en la sociedad actual cunde un desprecio hacia el derecho, hacia la resolución por cauce jurídico de los problemas. Hay un cierto desprestigio del derecho y una importancia extraordinaria a lo estrictamente económico. Después, hay que tener en cuenta el vaciamiento de la función legislativa del Congreso y del Senado que se ha ido produciendo. Aumentan decretos leyes, se aprueban leyes por la vía de proposiciones no de ley y se prorroga el presupuesto una y otra vez. Y, por otra parte, advierto sobre la necesidad de respetar la independencia judicial y evitar calificar a un juez como progresista o conservador que pone por encima de su función de aplicar el derecho un prejuicio político.

¿Es un momento histórico en el que hay que tener especial cuidado con el Estado de Derecho?

El Estado de Derecho es un eje fundamental en un sistema democrático representativo. Siempre hay que cuidarlo y vigilar que a través de caminos indirectos no se socave el Estado de Derecho.

¿Cuál es la cuestión que más le preocupa actualmente?

Lo que más me preocupa es cómo se vaya a construir el llamado sistema de financiación con las comunidades autónomas y las singularidades de Cataluña. Trocear la Hacienda del Estado, dividirla y fraccionarla es algo extraordinariamente peligroso y de consecuencias inimaginables. Ahora se está empezando a hablar con detalle de eso y es lo que más me preocupa, además de la transformación del proceso penal que está en curso, que es otra cosa que va a afectar enormemente al ciudadano y a la profesión del abogado. Siempre hay que estar pendientes de posibles desviaciones para mantener un sistema democrático y un Estado de Derecho sanos.