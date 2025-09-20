Marcha saludable de Roces a Montevil

El centro de salud Roces-Montevil celebró ayer su XX aniversario con una marcha saludable por el barrio para ver los activos de salud, charlas y varios talleres de salud de la mano de Cruz Roja. "Acompañar a la gente mayor, hacer una caminata y colaborar con todo y todos, y sobre todo animar a la gente a animarse a todo", señaló la voluntaria de la Cruz Roja, Chafika Mehzali, que aseguró que, para ella, esta asociación es "regalar unas sonrisas y arrancar una sonrisa". "Queríamos hacer algo diferente y ayudar un poco a la comunidad", señaló, por su parte, la directora del centro de salud, Cristina Álvarez.

El taller de Cruz Roja sobre primeros auxilios.

Zacarías Negral, vecino del barrio que vive en la residencia para Mayores Ballesol, se encontraba a primera hora de la mañana sentado en el exterior del centro de salud Roces-Montevil, preparado para la caminata. "Estoy aquí porque hay que dar un toque de atención, una enhorabuena al que está programando todo esto. En segundo lugar, porque lo que están haciendo con nosotros es una cosa muy guay, que se dice por ahí, y yo voy a hacer la marcha, los talleres y todo", aseguró con una sonrisa. Junto a él, varios compañeros de residencia se encontraban listos y con ganas para llevar a cabo esta actividad por el barrio.

Tras la caminata, los participantes, principalmente gente de mediana edad, pasaron por el parque Antonio Ortega y después se acercaron al Centro Municipal Integrado Pumarín Gijón Sur para llevar a cabo cuatro talleres distintos: taller de divulgación de primeros auxilios, de movilidad funcional, espacio de alimentación saludable y taller de salud emocional. "El taller de ‘zentangle’ es para la salud mental, que consiste en la meditación o relajación mediante el dibujo", explicó Álvarez.

El médico Iván Pidal, director de Atención Sanitaria y Salud Pública del área V, fue el encargado de presentar el primer taller sobre la divulgación de primeros auxilios, donde destacó el "sentido de pertenencia" de los asistentes al propio centro de salud, y los meses de "esfuerzo y preparación" de estos talleres para que todo saliese muy bien. "Hoy es la jornada principal, pero todo empezó hace una semana con concursos de relato en el que participaron colegios", señaló Pidal.

Pese a que la iniciativa de ayer estaba enfocada a todos los públicos, los más pequeños no pudieron asistir por el inicio del curso escolar. Aun así, la doctora Álvarez señaló que esto era "el punto de partida" y que durante los próximos doce meses se llevarán a cabo diferentes actividades y proyectos enfocados en el cuidado de personas mayores, boca sana, salud mental y muchos más. "Mes a mes vamos a seleccionar un tema para abordarlo con los colegios e institutos, y ahí sí que ya participa el alumnado de los centros educativos, como el concurso de dibujo", añadió Álvarez tras una jornada de los más saludable que los mayores disfrutaron de principio a fin.