Lo mejor del Cantábrico, siempre en Ataulfo

La actividad regresa a Casa Ataulfo después de un período de merecidas vacaciones. Atravesar las puertas del icónico restaurante gijonés y disfrutar de lo mejor del mar Cantábrico vuelve a ser posible para alegría de todo amante de sus sabores.

El establecimiento pone a disposición de los clientes pescados y mariscos frescos de gran calidad. El virrey a la espalda, el mero, el besugo o la merluza son recomendaciones especiales para los más amantes del pescado. En cuanto a los mariscos, aparte de los habituales, como los percebes, almejas, berberechos, cigalas, langostas, etc., estos días es recomendable probar las quisquillas, un manjar inigualable.

Sidra JR de etiqueta verde. / Cedida a LNE

El arroz también es garantía. Con bugre, con cigalas y la paella de marisco seducen fácilmente cualquier paladar, al igual que la caldereta.

Como maridaje, nada más destacado que la sidra natural del llagar JR. Tanto la de etiqueta verde como Sed de PKDO DOP suponen saborear al cien por cien Asturias y su bebida más representativa. Escanciada en Casa Ataulfo como indica y manda la tradición, en la sidra se encuentra otro de los acicates del popular establecimiento.