Un millón en mantenimiento y obras para el teatro Jovellanos

El consejo de administración de Divertia daba ayer su visto bueno –con cuatro abstenciones como únicas discrepancias– al presupuesto de 9,2 millones que dará soporte a la actividad del teatro Jovellanos, el Festival Internacional de Cine de Xixón (FICX) y los festejos populares a lo largo de 2026. Un presupuesto que tiene su máximo soporte en los 7,2 millones que recibirán del Ayuntamiento de Gijón. Es un 3,3% más que este año. La intención es usar ese dinero para "tratar de ofrecer la mayor variedad y calidad posible en cada una de las áreas que gestionamos", recordó su presidente, el edil Oliver Suárez.

Pero al margen de las cifras de 2026, el consejo votó., y aprobó por unanimidad, tres contratos vinculados a las cuentas del actual ejercicio. Uno de ellos tiene que ver con un plan de renovación y reforma del teatro Jovellanos, que saldrá a licitación en breve por cerca de 520.000 euros. La previsión es que las obras empiecen en diciembre y se prolonguen unos seis meses. El nuevo plan incluye la reforma de la taquilla y el acceso lateral de la fachada principal, la reparación e impermeabilización de la marquesina ubicada en esta fachada, la reparación de las fachadas interiores que dan al patio, y la reforma de los baños y camerinos.

A otro medio millón de euros se eleva el coste del contrato del servicio de mantenimiento de las instalaciones eléctricas y operación de equipos electrotécnicos del teatro. Ese precio es para los dos años de la propuesta de partida del contrato, pero con las posibles prórrogas se elevaría a un millón.

De mucho menos cuantía, unos 56.000 euros repartidos en tres lotes, es el contrato para los servicios de mantenimiento de los edificios que gestiona Divertia: el teatro Jovellanos, su sede de la Casa de la Palmera, los locales de ensayo del antiguo colegio Manuel Medina y unos almacenes.

Fue un consejo de administración lleno de números. Oliver Suárez hizo partícipes a los consejeros de un estudio que refleja el incremento de público al teatro Jovellanos. A lo largo del primer semestre de este año pasaron por el coliseo del paseo de Begoña 61.787 espectadores para ver alguno de los 111 espectáculos programados. En el primer semestre del pasado año los espectáculos fueron 114 y los asistentes se quedaron en 60.499. Así que, con tres espectáculos menos, la asistencia creció este año en 1.288 personas.

Una tendencia que se ha tenido en cuenta a la hora de diseñar el presupuesto del año que viene, y más en concreto los ingresos por venta de entradas. Para 2026, Divertia espera ganar por esta vía 1.125.000 euros: un millón por la actividad del teatro Jovellanos y el resto por el FICX.