El PP honra en el Club de Regatas a José Ramón Enguita

El Club de Regatas acogió ayer el anunciado homenaje al popular José Ramón Enguita Álvarez, exconcejal popular y exdirector del Hospital de Cabueñes, y premiado por el PP con el galardón a la Trayectoria ejemplar, un reconocimiento recuperado ahora por los populares y que había concedido entre los años 2007 y 2014. El homenaje, como se muestra en la imagen, fue concurrido. La elección del galardonado fue idea de la Asociación de Mayores del PP de Gijón y el partido defendió a Enguita Álvarez como "un ejemplo" de la importancia del "trabajo y el esfuerzo".