El PP honra en el Club de Regatas a José Ramón Enguita
El Club de Regatas acogió ayer el anunciado homenaje al popular José Ramón Enguita Álvarez, exconcejal popular y exdirector del Hospital de Cabueñes, y premiado por el PP con el galardón a la Trayectoria ejemplar, un reconocimiento recuperado ahora por los populares y que había concedido entre los años 2007 y 2014. El homenaje, como se muestra en la imagen, fue concurrido. La elección del galardonado fue idea de la Asociación de Mayores del PP de Gijón y el partido defendió a Enguita Álvarez como "un ejemplo" de la importancia del "trabajo y el esfuerzo".
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Un menor detenido por apuñalar a una joven, también menor, en un parque de Gijón
- Luto en la abogacía de Gijón por la muerte de Cristino Abel Díaz y Marta Felgueroso
- Patadas a los coches, intento de agresión... así fue la intervención policial en Gijón por un hombre borracho en plena calle
- Así es la nueva fachada del emblemático edificio de Manuel del Busto en pleno centro de Gijón
- El Llano celebra el inicio de la obra del el parque de La Serena: 'Era necesaria
- El lamento de los vecinos de la zona oeste de Gijón por el vial de Jove: 'Nadie nos dice nada
- El Chaflán se despide de sus clientes 'con la mochila cargada de abrazos y buenos momentos
- El menor que apuñaló a una joven en un parque de Gijón queda en libertad vigilada