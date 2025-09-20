Un premio al "esfuerzo, talento y compromiso" en el Jovellanos

"Después del esfuerzo de estos años, no hay mayor recompensa que ver reconocido todo este trabajo". Así comenzó su discurso la galardonada con el "Premio Aurelio Menéndez - Mercedes García Quintana 2025", Irene García-Pumarino (2007), en el salón de actos del IES Jovellanos. Con una apertura de ceremonia en la entrada del centro al son de la gaita y la percusión de alumnos del propio instituto, una centena de estudiantes se acomodaron en el salón de actos para ver a su antigua compañera recibir este gran reconocimiento al mejor expediente académico del curso pasado, dotado con 2.000 euros.

"Los méritos de Irene son el resultado no solo de sus cualidades personales, sino de su esfuerzo y entrega durante toda su trayectoria escolar", recalcó la directora del centro, Idoya Martín. Fueron unas palabras similares a las que utilizó para describir a la joven estudiante el director general de Personal Docente del Principado de Asturias, César González Prieto. "El brillante expediente de Irene no es solo talento personal, sino también de su compromiso y de su forma de afrontar cada reto con entusiasmo y disciplina", señaló.

García-Pumarino realizó el Bachillerato Internacional en el IES Jovellanos en la especialidad de ciencias y tecnología, lo que la llevó a empezar a estudiar este año el Grado en Física. Durante su discurso, no solo agradeció el "apoyo y cuidado" de su familia y amigos, sino que también reconoció a sus profesores que "sus clases fueron las que hicieron despertar en ella curiosidad, interés y creatividad, un elemento clave para seguir motivándose durante el curso". "Este instituto será siempre una parte esencial de mi trayectoria. Si ya consideraba un privilegio el haber estudiado el bachillerato en este centro, el Premio Aurelio Menéndez-Mercedes García Quintana, es una nueva razón para sentirme afortunada", concluyó la joven estudiante.

Con intervenciones musicales de piano, violín, flauta y canto durante la ceremonia, la concejala de Cultura, Museos e Industrias creativas, Montserrat López Moro, dedicó unas palabras al alumnado y a la galardonada: "Me hace especial ilusión estar aquí, ya no solo como concejala, sino como docente. La docencia es una de las más importantes profesiones que tiene nuestra sociedad, y las docentes tenéis en cada curso la oportunidad de utilizar la herramienta del mundo de mañana". Asimismo, desde el Ayuntamiento de Gijón, López Moro le dio la enhorabuena a la joven Irene por su "esfuerzo individual" al mejor expediente.

Para cerrar la primera parte del acto, la directora del centro, Idoya Martínez recalcó: "Querida Irene, a todo el profesorado nos alegra infinitamente este premio, y debe servirte como invitación para un liderazgo capaz de transformar la sociedad, y este reconocimiento no es solo una celebración de tus logros pasados, sino que es una inversión para tu futuro. La excelencia te acompañará siempre, es un camino que no termina nunca".

Por otro lado, la entrega de este gran reconocimiento estaba dentro del marco de la ceremonia de apertura del curso académico 2025/2026, donde Cecilia Alvargonzález, presidenta de la Fundación Alvargonzález, impartió la lección inaugural. "Para mí es todo un honor que me hayan propuesto y me hayan invitado, y me hace mucha ilusión que hayan contado conmigo de esta forma tan especial", señaló Alvargonzález minutos previos al inicio de la ceremonia.