El PSOE critica que no se traslade la Casa de Encuentro
El PSOE criticó ayer que el gobierno local "rechace estudiar cualquier alternativa para ubicar la Casa de Encuentro de las Mujeres" en otro sitio distinto al Piñole. Desde el PSOE lamentan que se haya frenado su petición de trasladarla a la Casa Rosada o a los antiguos juzgados de Prendes Pando. "La Alcaldesa vuelve a incumplir los compromisos adquiridos con el Consejo de Asociaciones de Mujeres", apuntan.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Un menor detenido por apuñalar a una joven, también menor, en un parque de Gijón
- Luto en la abogacía de Gijón por la muerte de Cristino Abel Díaz y Marta Felgueroso
- Patadas a los coches, intento de agresión... así fue la intervención policial en Gijón por un hombre borracho en plena calle
- Así es la nueva fachada del emblemático edificio de Manuel del Busto en pleno centro de Gijón
- El Llano celebra el inicio de la obra del el parque de La Serena: 'Era necesaria
- El lamento de los vecinos de la zona oeste de Gijón por el vial de Jove: 'Nadie nos dice nada
- El Chaflán se despide de sus clientes 'con la mochila cargada de abrazos y buenos momentos
- El menor que apuñaló a una joven en un parque de Gijón queda en libertad vigilada