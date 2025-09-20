El PSOE critica que no se traslade la Casa de Encuentro

El PSOE criticó ayer que el gobierno local "rechace estudiar cualquier alternativa para ubicar la Casa de Encuentro de las Mujeres" en otro sitio distinto al Piñole. Desde el PSOE lamentan que se haya frenado su petición de trasladarla a la Casa Rosada o a los antiguos juzgados de Prendes Pando. "La Alcaldesa vuelve a incumplir los compromisos adquiridos con el Consejo de Asociaciones de Mujeres", apuntan.