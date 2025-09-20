La sección de Coros y Danzas del Grupo Covadonga celebra medio siglo de actividad en Gijón: "Sois una escuela de vida"

Una larga ristra de elogios, abrazos, algunas lágrimas por la emoción y, cómo no, con el mayor protagonismo para los bailes regionales y el imprescindible acompañamiento musical. Para todo esto hubo espacio este mediodía en el acto que impulsó el Real Grupo de Cultura Covadonga para festejar los 50 años de actividad de la sección de Coros y Danzas, que se llevó a cabo tras la inauguración de una muestra de imágenes que sirven para repasar estas cinco décadas de entusiasmo y compañerismo.

"Sois mucho más que una sección cultural. Sois una escuela de vida, un espacio de convivencia intergeneracional", destacó el presidente del Grupo Covadonga, Joaquín Miranda, para cerrar la cita. "Durante todo este tiempo habéis sido embajadores del Grupo y de Asturias tanto dentro como fuera de nuestras fronteras", subrayó.

La sección de coros y danzas del Grupo Covadonga celebra 50 años de actividad (en imágenes) / Ángel González

El acto de celebración tuvo lugar en el pabellón central de las instalaciones de Las Mestas, repleto de familiares y amigos de los integrantes de esta sección del Grupo. Asimismo, también acudieron la edil de Cultura, Montserrat López Moro; el diputado popular Pedro de Rueda; la portavoz municipal del PSOE, Carmen Eva Pérez, y el presidente del Club Natación Santa Olaya, Gonzalo Méndez.

Después de que los presentes disfrutaran de distintos bailes, la emoción creció con la proyección de un vídeo que sirvió para homenajear a las personas que han pasado por la sección y para resaltar su crecimiento durante estos 50 años. En la actualidad, el grupo del que es responsable María Jesús Piñera Fernández cuenta con 34 componentes.

Precisamente, Fernández recibió numerosos aplausos a lo largo del acto, al igual que ocurrió con su madre, Marina Fernández Hinojal, quien también fue responsable anteriormente y que hoy recibió una pandereta conmemorativa. Los otros dos líderes de esta agrupación creada en 1975, Héctor Piñera y Pilar Fernández, también fueron recordados.

La exposición continúa abierta los próximos días

Por parte de los adultos de la sección intervinieron Elena Iturbe y Paula Fernández. "Aquí hemos hecho amigos de los de verdad. En definitiva, somos una gran familia", aseguraron. Después fue el turno de Adriana Castro y Hugo Rapado, de los grupos de infantil y juvenil. Ambos coincidieron a la hora de señalar que "juntos hemos vivido ensayos, actuaciones, risas y muchas emociones".

Tras esta jornada dedicada a la sección, los socios del Grupo Covadonga podrán disfrutar durante los próximos días de la exposición ubicada en el pasillo cubierto que da acceso a las taquillas principales. En ella hay en torno a medio centenar de imágenes que se tomaron en algunas de las actividades en las que han participado, como los bailes en el Descenso del Sella o el hermanamiento de las aguas del Sella y el Guadalquivir que realizaron en Sevilla.