El Bibio apura las últimas jarras en el Oktoberfest de Gijón

En El Bibio apuran este fin de semana las últimas jarras de cerveza antes de poner el broche esta tarde a la XII edición del Oktoberfest, una cita que un año más ha vuelto a ser multitudinaria los días festivos y que ha permitido confirmar que el coso de la carretera de Villaviciosa es la mejor ubicación para celebrarlo. "Los fines de semana han sido espectaculares y algo más flojo entre semana, pero es lógico porque la gente ya no está de vacaciones y sabíamos que iba a ser así", reflexionaba ayer Iván de la Plata, director general de Fenicia, impulsores de este evento que hoy domingo vivirá su última jornada.

Un trabajador en el Oktoberfest de Gijón. / LNE

La satisfacción principal de los organizadores, además de por el número de visitantes, está en el regreso a El Bibio después de varias ediciones del festival celebrando el Oktoberfest en el parque de los Hermanos Castro. "Todo el mundo nos lo ha ido diciendo, que menos mal que habíamos vuelto. Está claro que el sitio del ‘oktober’ es la plaza de toros", defendía ayer De la Plata. Además, desde Fenicia también ponen en valor que el entorno, aclimatado ya con la cúpula para retomar la actividad del Gijón Arena, ha gustado mucho a los visitantes. "Las percepciones de la gente son espectaculares, desde la imagen y la comodidad principalmente", remata Iván de la Plata.

El oktober bajará hoy el telón después de once días de cerveza. Una cita en la que han participado doce puestos (con tres grifos cada uno de ellos) y donde no ha faltado la cerveza Paulaner, así como Heineken 0.0, Cruzcampo y Amstel Radler. Tampoco la comida y el buen ambiente.