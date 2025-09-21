La curiosa forma de despedir el verano de los bañistas de Gijón: brazadas luminosas en plena noche

Con cierta pena por afrontar el fin de su periodo del año más esperado, pero con la satisfacción de haberlo disfrutado de principio a fin con numerosas jornadas soleadas. Con esas sensaciones llegaron ayer a la escalera 2 de la playa de San Lorenzo los nadadores de aguas abiertas del colectivo Rampa 2, que un año más quisieron poner el broche al verano con un baño nocturno. "Esto ya se ha convertido en una tradición", señaló María Luisa Montero, la fundadora del grupo.

A pesar de la lluvia que caía sobre Gijón, una veintena de nadadores se dieron cita en la escalera 2, su punto de encuentro habitual. Con motivo de la despedida del verano, lo hicieron con unas boyas personales a las que añadieron luces de diferentes colores. "Aunque nadamos durante todo el año, el verano es la época en la que más disfrutamos", comentó Montero, antes de subrayar que apostaron por realizar esta quedada ayer y no mañana, que es cuando finaliza oficialmente el verano, por ser sábado. "Sabíamos que de esta forma podría venir más gente", apuntó.

Bajo la atenta mirada de algunos de los paseantes que recorrían el Muro, estos nadadores bajaron hacia el arenal a las 21.00 horas para entrar al agua y llegar hasta la segunda boya. "Son unos valientes", afirmaban los presentes.

Uno de los que nunca falta a esta cita para poner el cierre al verano es Pablo Sánchez, quien destacó que "ha sido un gran verano". "Estar tantos días juntos y con el buen tiempo que ha hecho nos aporta amistad y vitalidad", indicó este veterano nadador.

Montero recalcó que "el único problema fueron las medusas, pero por suerte pudimos evitarlas y no hubo que lamentar nada". "Hemos aprovechado muchos estos meses, en los que además hemos ido a realizar travesías más largas", desarrolló la fundadora de un colectivo cuya cifra de componentes continúa en aumento. Uno de los últimos "fichajes" ha sido José Camilo García, un vecino de El Natahoyo que empezó a nadar con el grupo en junio. "Ya estoy deseando que llegue el próximo verano", aseguró.