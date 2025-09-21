El buque "Silver Spirit" atraca hoy en El Musel con 600 turistas

La temporada de cruceros sigue su curso en El Musel y esta mañana atracará el "Silver Spirit", de la compañía Silversea, fundada en Mónica. Este buque tiene 195 metros de eslora y 6,4 metros de calado. Llega procedente de Bilbao y a las siete de la tarde está previsto que zarpe con destino al puerto de La Coruña.

El "Silver Spirit" tiene capacidad para 608 pasajeros. Los cruceristas dispondrán de un servicio de información turística en el Puerto y autobuses lanzadera al centro de la ciudad, con parada frente al Museo del Ferrocarril. Los turistas son en su mayoría estadounidenses, británicos y canadienses. Partieron de Southampton (Inglaterra) el 10 de septiembre. Ha hecho escala en Guernsey (Islas del Canal); Rouen, Honfleur, Saint-Malo y Burdeos (Francia). Tras recalar en Bilbao, Gijón y Coruña, el barco pondrá rumbo a Lisboa (Portugal), donde finalizará el viaje, el próximo miércoles.