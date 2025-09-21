El buque "Silver Spirit" atraca hoy en El Musel con 600 turistas
N. M. R.
La temporada de cruceros sigue su curso en El Musel y esta mañana atracará el "Silver Spirit", de la compañía Silversea, fundada en Mónica. Este buque tiene 195 metros de eslora y 6,4 metros de calado. Llega procedente de Bilbao y a las siete de la tarde está previsto que zarpe con destino al puerto de La Coruña.
El "Silver Spirit" tiene capacidad para 608 pasajeros. Los cruceristas dispondrán de un servicio de información turística en el Puerto y autobuses lanzadera al centro de la ciudad, con parada frente al Museo del Ferrocarril. Los turistas son en su mayoría estadounidenses, británicos y canadienses. Partieron de Southampton (Inglaterra) el 10 de septiembre. Ha hecho escala en Guernsey (Islas del Canal); Rouen, Honfleur, Saint-Malo y Burdeos (Francia). Tras recalar en Bilbao, Gijón y Coruña, el barco pondrá rumbo a Lisboa (Portugal), donde finalizará el viaje, el próximo miércoles.
- Un menor detenido por apuñalar a una joven, también menor, en un parque de Gijón
- Luto en la abogacía de Gijón por la muerte de Cristino Abel Díaz y Marta Felgueroso
- Patadas a los coches, intento de agresión... así fue la intervención policial en Gijón por un hombre borracho en plena calle
- La acera de Marqués de San Esteban se renovará por otra 'más limpia
- Así es la nueva fachada del emblemático edificio de Manuel del Busto en pleno centro de Gijón
- El lamento de los vecinos de la zona oeste de Gijón por el vial de Jove: 'Nadie nos dice nada
- La Lonja del Puerto de Gijón bate su récord histórico de facturación (y todavía faltan cuatro meses para acabar el año): estos son los datos
- Barcos que descargan en Galicia llevan el bonito a subastar a El Musel por los mejores precios