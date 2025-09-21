Cabueñes consolida la reducción de las listas de espera con una caída del 42,9%: estas son las cifras del hospital de Gijón

El Hospital Universitario de Cabueñes continúa dando pasos de gigante para reducir las listas de espera. El principal complejo sanitario de la ciudad ha logrado un descenso del 42,9 por ciento en el número de pacientes pendientes de una intervención quirúrgica desde agosto de 2024 al de este año, tal y como demuestran los datos publicados por el Servicio de Salud del Principado de Asturias este sábado. Para consolidar esa disminución de las cifras, el Hospital de Cabueñes apostó este verano por eludir cierres generales de plantas para operar más en el periodo estival.

El último balance cerrado de la actividad del hospital pone de manifiesto que el número de pacientes pendientes de intervención quirúrgica en agosto de 2025 ha sido de 4.455, mientras que en ese mismo mes en 2024 hubo 7.812. El dato del pasado agosto es la suma del número de pacientes en espera estructural (3.263), de los que son transitoriamente no programables (931) y los que están en espera tras rechazo de centro alternativo (261).

Teniendo en cuenta estos datos, en el Hospital Universitario de Cabueñes entienden que el plan que implementaron este verano para atajar las listas de espera aprovechando la menor afluencia de enfermos ha dado unos resultados positivos.

Cabe recordar que el complejo acostumbraba a cerrar unas dos plantas enteras entre finales de junio e inicios de septiembre. En cambio, este año se optó por llevar a cabo el ensayo de este sistema, con el que se evitó la clausura total de plantas. Sí que hubo cierres parciales, pero casi todas las camas estuvieron habilitadas y hubo mayor contratación de personal.

El archivo publicado ayer por el Servicio de Salud, además, demuestra que la media general de espera quirúrgica de Cabueñes es de 84,76 días. Eso supone un importante descenso respecto a los 92 días de media en el anterior mes, en julio, o los 102 días de junio. Esa diferencia es mucho mayor si se compara con agosto de 2024, cuando la espera media del total de pacientes intervenidos en el periodo fue de 127,25 días.

Listas de espera de agosto En el Hospital de Cabueñes lograron disminuir un 42,9 por ciento el número de pacientes de una intervención quirúrgica desde agosto de 2024 al de este año.

Este verano apostaron por operar más al no cerrar plantas.

En Jove, el total de pacientes pendientes de operación es de 1.289 en agosto de 2025. En el de 2024 era de 1.483.

En cuanto a los pacientes que llevaban aguardando por su operación más de seis meses, en agosto la cifra alcanzó los 353. Si bien, la mayor parte de esos pacientes con 181 días o más de espera los registra Traumatología (235), ya que es un servicio que suele tener unos niveles superiores de demora a causa del volumen de urgencias que asume y por la cantidad de operaciones menos urgente que puede permitirse reprogramar.

Mejora considerable en Jove

Por su parte, en el Hospital de Jove también han cerrado agosto de 2025 con una mejora considerable respecto a ese mismo mes en 2024. Esta vez, el total alcanza los 1.289 pacientes pendientes de intervención quirúrgica, que es la suma de los que están en espera estructural (1.210) y los transitoriamente no programables (79). En agosto de 2024, el número de pacientes pendientes de intervención quirúrgica llegó a los 1.483, de los cuales 1.370 estaban en espera estructural y los otros 113 eran transitoriamente no programables. En lo que respecta a los días de espera media, en agosto de 2024 fueron 137,32, y este año han sido 106,62.