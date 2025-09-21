Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Caldones homenajea a las hermanas Luisa y Pilar Ceñal

Un encuentro vecinal con la presencia de la Alcaldesa

Las hermanas Luisa y Pilar Ceñal, en el centro de la imagen.

Las hermanas Luisa y Pilar Ceñal, en el centro de la imagen.

N. M. R.

La asociación de vecinos de Caldones rindió homenaje este domingo a las hermanas Luisa y Pilar Ceñal Menéndez con un encuentro al que acudieron la alcaldesa, Carmen Moriyón, y el edil Guzmán Pendás, además de Toño Migoya, de la Fundación Gijón Rural, entre otros asistentes. Las hermanas disfrutaron junto a sus convecinos de una comida de confraternización en el restaurante Las Peñas.

