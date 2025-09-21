El Certamen de quesos asturianos llega a la Plaza Mayor

El XIII Certamen de los Quesos Artesanos de Asturias abrió ayer sus puestos en la plaza Mayor en una jornada de buen ambiente por la mañana y marcada por la lluvia por la tarde. En esta cita, que continúa hoy domingo, se puede disfrutar de la exposición y venta de quesos artesanos de hasta 18 queserías distintas. El horario hoy es de 11.00 a 15.00 y de 17.00 a 20.00 horas. En la imagen de la derecha, uno de los puestos.