El Certamen de quesos asturianos llega a la Plaza Mayor
El XIII Certamen de los Quesos Artesanos de Asturias abrió ayer sus puestos en la plaza Mayor en una jornada de buen ambiente por la mañana y marcada por la lluvia por la tarde. En esta cita, que continúa hoy domingo, se puede disfrutar de la exposición y venta de quesos artesanos de hasta 18 queserías distintas. El horario hoy es de 11.00 a 15.00 y de 17.00 a 20.00 horas. En la imagen de la derecha, uno de los puestos.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Un menor detenido por apuñalar a una joven, también menor, en un parque de Gijón
- Luto en la abogacía de Gijón por la muerte de Cristino Abel Díaz y Marta Felgueroso
- Patadas a los coches, intento de agresión... así fue la intervención policial en Gijón por un hombre borracho en plena calle
- La acera de Marqués de San Esteban se renovará por otra 'más limpia
- Así es la nueva fachada del emblemático edificio de Manuel del Busto en pleno centro de Gijón
- El lamento de los vecinos de la zona oeste de Gijón por el vial de Jove: 'Nadie nos dice nada
- La Lonja del Puerto de Gijón bate su récord histórico de facturación (y todavía faltan cuatro meses para acabar el año): estos son los datos
- Barcos que descargan en Galicia llevan el bonito a subastar a El Musel por los mejores precios