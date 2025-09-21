Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El congreso ecuestre Equnexion baja el telón en Gijón

Actividades y conferencias para clausurar la cita

El congreso ecuestre Equnexion baja el telón en Gijón (en imágenes) / Ángel González

N. M. R.

El IV Congreso Internacional Ecuestre Equnexion, que convirtió Gijón en capital ecuestre durante el fin de semana, puso el broche este domingo con actividades y conferencias en el recinto ferial Luis Adaro y en Las Mestas que congregaron a muchos visitantes.

