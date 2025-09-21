El contrato de luces navideñas se modifica para sumar más calles en Gijón

La Junta de Gobierno aprobará este martes iniciar el procedimiento para modificar el contrato de la instalación de luces navideñas, un servicio actualmente en prórroga y en manos de la empresa Germán Vizcaíno. Se señala en la documentación pendiente de aprobarse que la propuesta de modificación, que se quedaría un poco por debajo de los 300.000 euros (incluyendo el IVA), entra dentro del límite del 20 por ciento respecto al presupuesto inicial de la adjudicación, que era de 734.974 euros anuales. Se justifica el cambio en "el deseo de la Corporación actual de llegar con el alumbrado navideño a un mayor número de barrios y calles para dinamizar dichas áreas".

Según se refleja en las tablas de actualización de precios por el aumento del servicio, el cambio del contrato vigente viene a cubrir una ampliación de iluminación de calles ya realizada en los últimos años. Figura, por ejemplo, el cono azul que presidió la pasada Navidad la plaza del Padre Máximo González y el cambio estético de la plaza Mayor, que incorporó elementos suspendidos. La propuesta del cambio razona también que dotar a este contrato de más presupuestos ayuda a "potenciar la actividad turística y comercial de un mayor número de zonas" y de mejorar la iluminación de los "barrios más alejados del centro".