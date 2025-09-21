Alejandra Mier, la cuidadora del reino animal que ama caballos y perros y coordina refugios y albergues en Asturias

Uno de los planes favoritos de Alejandra Sonia Mier Rodríguez (Gijón, 1975) cuando transcurría su infancia era representar granjas y espacios para animales a través de los productos de Playmobil a los que tanto cariño continúa guardando. Ahora, a sus 50 años, esos paisajes ficticios a los que Mier daba forma en una vivienda de la avenida de la Constitución, se ven reflejados en la rutina profesional y vital de esta amante de los animales que dirige la Fundación Protectora de Animales de Siero, la entidad que ha comenzado a gestionar el Centro de Protección Animal del Ayuntamiento de Gijón, el albergue de perros de Serín en su viaje denominación.

Corría el 8 de mayo de 1975 cuando Mier nació en el Hospital Universitario de Cabueñes. De pequeña disfrutó de una infancia feliz junto a sus padres, Gabriel y Victoria, y su hermana, Irene. Para ellos, una de las fechas sagradas año tras año era el Hípico de Gijón, en el que desde un palco aplaudían los saltos de los equinos. Ahí ya se iba fraguando la pasión de Alejandra por los animales.

No obstante, lo más importante en aquel entonces era su formación académica. La protagonista de estas líneas pasó por la guardería Donald, en La Guía, y más tarde completó preescolar y la EGB en el Rey Pelayo, y el Bachillerato lo hizo en el Doña Jimena. Cuando hubo que tomar la decisión, Alejandra optó por matricularse en Administración y Dirección de Empresas en la Universidad de Oviedo.

Esos conocimientos adquiridos cuando era joven resultan trascendentales desde que pusieron en marcha la Fundación Protectora de Animales del Principado, con sede en Les Folgueres, en Siero. Su capacidad de liderazgo la demuestra allí, así como en el albergue de Oviedo, el de Serín, y las clínicas veterinarias con las que cuentan en Posada de Llanera y Gijón.

En cambio, para alcanzar la situación actual, aquella con la que soñaba y trataba de visualizar desde niña, Mier tuvo que dar numerosos pequeños pasos relacionados con el reino animal. Por un lado, gracias a su vínculo con los caballos, cubrió para LA NUEVA ESPAÑA durante muchos años la cita hípica por excelencia del verano gijonés. Su talento a la hora de analizar esta competición conllevó que también quisieran contar con ella en otros concursos, como el de Vigo.

El marketing y la comunicación siempre le habían llamado la atención, pero proteger a los animales era su principal meta. Una meta que alcanzó por primera vez como empleada de una entidad que concursó para el albergue de Serín cuando en sus instalaciones había un excesivo número de perros. Con el paso del tiempo, esa cifra descendió ampliamente para satisfacción de Mier, quien ahora se muestra feliz de poder volver a brindar su energía y cariño a los 110 perros y 32 gatos con los que se encontraron al dar comienzo a su nueva etapa en el albergue de Gijón.

En la actualidad, esta gijonesa ya está acostumbrada a dedicar las 24 horas del día a estar pendiente de las condiciones en las que viven los animales en los distintos albergues que gestionan desde la Fundación Protectora de la región. Su residencia en Siero la comparte con su pareja, Gabriel Bustillo, un veterinario del que se enamoró hace más de dos décadas y con el que forma un tándem de matrícula de honor.

Juntos han aprovechado para viajar por medio mundo. Eso sí, en todas esas experiencias han encontrado un hueco para conocer los albergues de otros países y sacar aprendizajes que poder trasladar a su tierra. Un claro ejemplo tuvo lugar en la Quinta Avenida de Nueva York, donde celebraron los 45 años de Mier. Lo propio hicieron hace escasos meses en Florida, esta vez con motivo de sus 50 primaveras.

De cara al futuro, Alejandra Mier y su equipo se marcan como gran objetivo que el albergue de animales quede vacío. Para facilitarlo, adoptar a alguno de los animales adultos será ahora gratuito y solo se cobrará el coste del microchip en los cachorros. A día de hoy puede parecer un reto complicado, pero aquellos que mejor conocen a Mier confían en que su compromiso y trabajo dé sus frutos.